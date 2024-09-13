º£¤Þ¤ÇÃ¯¤â»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡© ¥ß¥Ä¥«¥ó¤¬ÅÁ¼ø¤¹¤ë¡Ö¤Ê¤¹¤Î»Â¿·¤Ê¿©¤ÙÊý¡×¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¶ÄÅ·
¼Ñ¤ë¡¢¾Æ¤¯¡¢ÍÈ¤²¤ë¡¢¾ø¤¹¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ´ÍýË¡¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ê¤¹¡×¡£¥ß¥Ä¥«¥ó¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@mizkan_official ¡Ë¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¤Ê¤¹¡×¤ò»È¤Ã¤¿»Â¿·¤Ê¿©¤ÙÊý¤ò¾Ò²ð¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ë¤Ç¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Î¡Ö¥ì¥ó¥Á¥ó¤Ê¤¹¥É¥Ã¥°¡×¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¤Ý¤ó¿Ý¤Î¥¿¥ì¤ò¤«¤±¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê°ìÉÊ¤À¤½¤¦¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤Þ¤ë¤Ç¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¤ß¤¿¤¤¡ª¡¡¥ì¥ó¥Á¥ó¤Ç´ÊÃ±¡Ö¤Ê¤¹¥É¥Ã¥°¡×¤Îºî¤êÊý
¡ÖÀÄ¤¸¤½¡×¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¡Ö¤ªÆù¡×¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬¥¸¥å¥ï¥Ã
ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Á¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¼ê·Ú¡£¤Ê¤¹¤«¤é¡ÖÀÄ¤¸¤½¡×¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¡¢¡Ö¤ªÆù¡×¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬¥¸¥å¥ï¥Ã¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¼ê½ç¤Çºî¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¦ºàÎÁ(2¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦¤Ê¤¹¡Ä2ËÜ
¡¦ÆÚÆù¾®´ÖÀÚ¤ì¡Ä80g
¡¦ÀÄ¤¸¤½¡Ä6Ëç
A ¤Ý¤ó¿Ý¡Ä Âç¤µ¤¸3
A ¤´¤ÞÌý¡ÄÂç¤µ¤¸ 1
A ¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬¡Ä¾®¤µ¤¸1¤È 1/2
¢¦ºî¤êÊý
¡ ¤Ê¤¹¤Ï¡¢È¾Ê¬¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤ë¡£¡Ê¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¡Ë
¢ ÀÚ¤ê¹þ¤ßÉôÊ¬¤Ë¡¢¤Ê¤¹1ËÜ¤Ë¤Ä¤ÀÄ¤¸¤½¤ò2Ëç¤ÈÆÚÆù¤òµÍ¤á¤ë¡£
£ »Ä¤ê¤ÎÀÄ¤¸¤½2Ëç¤ò¡¢ÀéÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¤ ¢¤òÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Õ¤ó¤ï¤ê¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¡¢600W¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç4¡Á5Ê¬¡¢ÆÚÆù¤Ë½½Ê¬²Ð¤¬ÄÌ¤ë¤Þ¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
¥ ¡ÚA¡Û¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢¤Ê¤¹¤Ë¤«¤±¤ë¡£
¦ ¤½¤Î¾å¤«¤é¡¢ÀéÀÚ¤ê¤ÎÀÄ¤¸¤½¤ò¤Î¤»¤ì¤Ð´°À®¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥¨¤ª¤«¤º¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤¸¤ã¡×¡Ö¤Ê¤¹¥É¥Ã¥°º£¤Þ¤ÇÃ¯¤â»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡©¡×¡Ö¥Ê¥¹¤Ã¤ÆÌýµÛ¤¦ÎÁÍý¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÉÔ¸þ¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¥³¥ì¤Ï¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂçÍÕ¤¬¤¢¤Þ¤êÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂåÍÑ¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡Ö¥¹¥é¥¤¥¹¥Á¡¼¥º¤Ê¤É¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¥È¥í¥È¥í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¾°ÈþÌ£¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦½ÐÅµ¡§¥ß¥Ä¥«¥ó¡¡¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¿¥ì¥ó¥Á¥ó¤Ç¤Ê¤¹¥É¥Ã¥°¡ª¡©