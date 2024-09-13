´ßÅÄ¼óÁê¡¢ºÇ¸å¤Î³°¹ñË¬Ìä¤Ø¡¡21Æü¤«¤éÊÆ¹ñ¤Ç¥¯¥¢¥Ã¥É¼óÇ¾²ñ¹ç¤Ê¤É
¡¡ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï13Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤¬21¡Á23Æü¤ËÊÆ¹ñ¤òË¬Ìä¤·¡¢ÅìÉô¥Ç¥é¥¦¥§¥¢½£¥¦¥£¥ë¥ß¥ó¥È¥ó¤Ç³«¤«¤ì¤ëÆüÊÆ¹ë°õ4¥«¹ñ¤Î¶¨ÎÏÏÈÁÈ¤ß¡Ö¥¯¥¢¥Ã¥É¡×¤Î¼óÇ¾²ñ¹ç¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«¤«¤ì¤ë¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ç¤Ï¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ê¤ÉÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î²ÝÂê¤ä¹ñÏ¢²þ³×¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¡ÖÌ¤Íè¥µ¥ß¥Ã¥È¡×¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢³Æ¹ñ¼óÇ¾¤È¤Î¸ÄÊÌ²ñÃÌ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2023Ç¯¤ÎÆü´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç°®¼ê¤¹¤ë´ßÅÄ¼óÁê¤ÈÕúÂçÅýÎÎ
¡¡ÂàÇ¤¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼óÁê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏºÇ¸å¤Î³°¹ñË¬Ìä¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¡£ÎÓ»á¤Ï²ñ¸«¤Ç¼óÁêË¬ÊÆ¤Î°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÆüÊÆ¹ë°õ¤Î¶¨ÎÏ¤ò°ìÁØ¿¼²½¤µ¤»¡¢¹ñºÝ¾ðÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Æ¹ñ¤È¤Î¶ÛÌ©¤ÊÏ¢·È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÚÎëÌÚ¸ç¡Û