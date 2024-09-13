ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤êÄã²¼¡¢0.5¡óÍø²¼¤²´ÑÂ¬¶¯¤Þ¤ë¡¡£×£Ó£Ê¡¦£Æ£ÔÊóÆ»¼õ¤±
Wayne Cole
[¥·¥É¥Ë¡¼ £±£³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - £±£³Æü¥¢¥¸¥¢»þ´Ö¤ÎÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê¤ÏÄã²¼¡£Íè½µ¤ÎÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¤Ë¤è¤ëÍø²¼¤²Éý¤¬£²£µ¥Ù¡¼¥·¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£â£ð¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤«£µ£°£â£ð¤Ë¤Ê¤ë¤«Í½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡Ê£×£Ó£Ê¡Ë¤È¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡Ê£Æ£Ô¡ËÎ¾»æ¤ÎÊóÆ»¤Ï¡¢£°¡¥£²£µ¡ó¤ÎÍø²¼¤²¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿»Ô¾ì¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
£²Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£´£â£ðÄã²¼¤Î£³¡¥£¶£°£±¡ó¡££±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£³£â£ðÄã²¼¤·£³¡¥£¶£´£¶¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¶âÍøÀèÊª»Ô¾ì¤Ç¤Ï£°¡¥£µ¡óÍø²¼¤²¤Î²ÄÇ½À¤¬£´£³¡ó¤È¼¨º¶¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½øÈ×¤Î£²£¸¡ó¡¢Á°Æü¤Î£±£´¡ó¤«¤é¾å¾º¤·¤¿¡£
£×£Ó£ÊÊóÆ»¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤È¸ÛÍÑ¤¬¸ºÂ®¤¹¤ëÃæ¤Ç£Æ£Ò£ÂÅö¶É¼Ô¤¬¹â¶âÍø¤òÄ¹¤¯°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¿À·Ð¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÆâÉô¾ðÊó¸»¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°úÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£