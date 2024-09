ENHYPEN、先輩BTSの激ムズ曲でSnow Manとバトルも！本日放送「それスノ」2時間SPに期待

TBSで毎週金曜よるに放送中の「それSnow Manにやらせて下さい」(以下、「それスノ」)。今夜7時からの2時間SPでは、大人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」第7弾で、超豪華J-POP vs K-POPダンス頂上決戦が繰り広げられる。誰もが一度は見たことのある振り付けを、その場で完璧にコピーし間違えることなく踊り切ることができるかを競う大人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」。第7弾となる今回は、Snow Man vs グローバルグループENHYPEN vs 後藤真希率いる、ももいろクローバーZの佐々木彩夏、元AKB48&元SKE48 松井珠理奈、石井杏奈の“完コピ女子選抜チーム”の、超豪華三つ巴のダンス対決を2時間スペシャルでお送りする。

松井珠理奈のAKB48初センター曲「大声ダイヤモンド」では、渡辺翔太とENHYPENのリーダージョンウォンが、本家・松井に挑む。SMAPの名曲「ダイナマイト」では、深澤辰哉&向井康二 vs ENHYPENのジョンウォン&ニキのガチダンス対決が繰り広げられる。さらに、後藤真希&松井珠理奈のグループセンター経験者コンビのコラボダンスも必見だ。岩本照 vs ENHYPENのヒスン vs 佐々木彩夏では、ENHYPENと同じHYBE MUSIC GROUPアーティストレーベル所属の先輩BTS(防弾少年団)の超激ムズ曲対決が行われる。さらに、ENHYPENの代表曲では、ニキ vs 宮舘涼太の超ハイレベルなセクシーダンス対決も。そしてももいろクローバーZの夏の名曲に、ヒスン&ジェイクが挑戦するなど、「それスノ」でしか見られない激レアダンスが次々と披露される。さらに、「ご本人と完コピダンス」対決では、ゴールデンボンバーがサプライズ登場。ゴールデンボンバーと一緒に“あの名曲”を踊り、完コピを目指す。岩本照&ゴールデンボンバー樽美酒研二の、仲良し「SASUKE」コンビのコラボダンスが実現。しかし、まさかの事態で大波乱の展開に。はたして、ゴールデンボンバーに混ざって、完コピダンスをすることができるのか、注目が集まる。今夜7時から放送の「それSnow Manにやらせて下さいSP」は、激レアダンスが続々登場の超豪華J-POP vs K-POPダンス頂上決戦2時間SP。対決を制するのは、はたしてどのチームなのか。放送をお楽しみに。

■放送情報

「それSnow Manにやらせて下さいSP」

放送日時:9月13日(金)よる7:00〜8:55

(レギュラー放送は毎週金曜よる8:00〜8:55)



<出演者>

〇Snow Man

岩本照

深澤辰哉

ラウール

渡辺翔太

向井康二

阿部亮平

目黒蓮

宮舘涼太

佐久間大介



〇ENHYPENチーム

JUNGWON

HEESEUNG

JAKE

NI-KI



〇完コピ女子選抜チーム

後藤真希

佐々木彩夏(ももいろクローバーZ)

松井珠理奈

石井杏奈



審査委員:TAKAHIRO



