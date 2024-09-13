¡¡°¦ÃÎ¸©Åì³¤»Ô¤ÎÌ¾Å´¾ï³êÀþ¡¦ÈøÄ¥²£¿Ü²ì±Ø¤Ç12ÆüÌë¡¢ÀþÏ©¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¾Ã²Ð´ï¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢·Ù»¡¤¬Îó¼ÖË¸³²»ö·ï¤È¤·¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡12Æü¸á¸å10»þÁ°¡¢Ì¾Å´¾ï³êÀþ¤ÎÃæÉô¹ñºÝ¶õ¹ÁÈ¯ーÂÀÅÄÀî¹Ô¤­¤ÎÉáÄÌÅÅ¼Ö¤¬ÈøÄ¥²£¿Ü²ì±Ø¤Ë¿ÊÆþ¤¹¤ëºÝ¡¢±¿Å¾»Î(32)¤¬¾Ã²Ð´ï¤¬ÀþÏ©¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¥Ûー¥à¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡ÅÅ¼Ö¤ÏËÜÍè¤ÎÄä»ß°ÌÃÖ¤Î20¥áー¥È¥ë¤Û¤É¼êÁ°¤ÇµÞÄä»ß¤·¡¢¤ª¤è¤½3Ê¬ÃÙ¤ì¤Ç±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾èµÒ¡¦¾è°÷¤ª¤è¤½20¿Í¤Ë¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

¡¡¾Ã²Ð´ï¤Ï¤â¤È¤â¤È¥Ûー¥à¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï²¿¼Ô¤«¤¬¾Ã²Ð´ï¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£