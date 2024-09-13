ÀÐÀî¸©¡¦¶âÂô»Ô¤Ç¥µ¡¼¥¥Ã¥È·¿¥Õ¥§¥¹¡ÖTatemachi Jam2024¡×³«ºÅ
Ã¨Ä®¾¦Å¹³¹¿¶¶½ÁÈ¹ç¤Ï¡¢10·î6Æü¤Ë¥¿¥Æ¥Þ¥Á¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µ¡¼¥¥Ã¥È·¿¥Õ¥§¥¹¡ÖTatemachi Jam2024¡×¤òÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¤ÎÃ¨Ä®¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
10·î6Æü¤Ë¥¿¥Æ¥Þ¥Á¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µ¡¼¥¥Ã¥È·¿¥Õ¥§¥¹¡ÖTatemachi Jam2024¡×¤ò³«ºÅ
¶âÂô¤ÎÃæ¿´ÃÏ¡ÖÃ¨Ä®¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖTatemachi Jam2024¡×¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¾¦Å¹³¹¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¡¢°û¿©Å¹¤ÇÈþÌ£¤ò´®Ç½¤Ç¤1ÆüÃæ³Ú¤·¤á¤ë¥µ¡¼¥¥Ã¥È·¿¥Õ¥§¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò
¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯¤ÏÈïºÒÃÏ¤Î¿Í¡¹¤Ë°ìÆü¤âÁá¤¯°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ëÆü¡¹¤¬Ìá¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¡¢ÀÐÀî¸©¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ç²»³Úº×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÀÐÀî¸©¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢Fukumoto Nao¡¢ASOUND¡¢Campanella¡¢B.I.G JOE¡ß buzzy¡¢bird¤Î5ÁÈ¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏµÁ±ç¶âÈ¢¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³«ºÅÆü»þ¤Ï¡¢2024Ç¯10·î6Æü¤Î12»þ¤«¤é19»þ¤Þ¤Ç¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ï¥¿¥Æ¥Þ¥Á¥Ñ¡¼¥¥ó¥°²°¾åÆÃÀß¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹REDSUN¡¦¥¿¥Æ¥Þ¥Á¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡£¤½¤ÎÂ¾¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸ø¼°HP¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
10·î6Æü¤Ë¥¿¥Æ¥Þ¥Á¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥µ¡¼¥¥Ã¥È·¿¥Õ¥§¥¹¡ÖTatemachi Jam2024¡×¤ò³«ºÅ
¶âÂô¤ÎÃæ¿´ÃÏ¡ÖÃ¨Ä®¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖTatemachi Jam2024¡×¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¾¦Å¹³¹¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¡¢°û¿©Å¹¤ÇÈþÌ£¤ò´®Ç½¤Ç¤1ÆüÃæ³Ú¤·¤á¤ë¥µ¡¼¥¥Ã¥È·¿¥Õ¥§¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯¤ÏÈïºÒÃÏ¤Î¿Í¡¹¤Ë°ìÆü¤âÁá¤¯°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ëÆü¡¹¤¬Ìá¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¡¢ÀÐÀî¸©¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ç²»³Úº×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÀÐÀî¸©¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢Fukumoto Nao¡¢ASOUND¡¢Campanella¡¢B.I.G JOE¡ß buzzy¡¢bird¤Î5ÁÈ¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏµÁ±ç¶âÈ¢¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³«ºÅÆü»þ¤Ï¡¢2024Ç¯10·î6Æü¤Î12»þ¤«¤é19»þ¤Þ¤Ç¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ï¥¿¥Æ¥Þ¥Á¥Ñ¡¼¥¥ó¥°²°¾åÆÃÀß¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹REDSUN¡¦¥¿¥Æ¥Þ¥Á¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡£¤½¤ÎÂ¾¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸ø¼°HP¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£