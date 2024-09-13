Quw¡¢ÇÛ¿®¸ÂÄê¥·¥ó¥°¥ë¡Öbanka¡×¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
9·î25Æü(¿å)¤ËQuw¤ÎÇÛ¿®¸ÂÄê¥·¥ó¥°¥ë¡Öbanka¡×¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
º£²ó¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡Öbanka¡×¤Ï5·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø»×ÏÇ¡Ù°ÊÍè4¤«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¡ÖÈÕ²Æ¡×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë»þ´ü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£¥³¥ó¥Ý¡¼¥¶¡¼¤Îmdrm¡Ê¥Þ¥É¥í¥ß¡Ë¤¬Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤¿´¶¾ð¤òQuw¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤ÇÀ©ºî¤·¡¢¤½¤³¤Ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤Îi¡Ê¥¢¥¤¡Ë¤¬Æ©¤ÄÌ¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÇºÌ¤ë¤È¤¤¤¦»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üDigital Single¡Öbanka¡Ê¤Ð¤ó¤«¡Ë¡×
ÇÛ¿®/»öÁ°Í½Ìó¡¡https://quw.lnk.to/banka
Digital Album¡Ø»×ÏÇ¡Ê¤ª¤â¤ï¤¯¡Ë¡Ù
ÇÛ¿®¡¡https://quw.lnk.to/omowaku
1.½Õ¤ËÎÞ¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥É¥é¥Þ¥×¥ì¥ß¥¢23¡ÖSHUT UP¡×OP¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡Ë
2.Night Walk¡¡
3.ãþÂÎ
4.Ê¿Ç®
5.Blue
6.toaruhi
7.Small Window¡¡
8.¤³¤ÎÀè¤Ï
9.Cropping¡ÊMBS¥É¥é¥Þ¥·¥ã¥ï¡¼ÏÈ¡Ö¥Þ¥¤¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Õ¥£¥ë¥à¡×ED¼çÂê²Î¡Ë
10.»×ÏÇ