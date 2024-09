バンプレストブランドから、アミューズメント専用景品として「クレヨンしんちゃん -俺のフィギュア 野原ひろし-」が登場!

「働く男のブレイクタイム」をテーマにしたかっこいいフィギュアです。

バンプレスト「クレヨンしんちゃん -俺のフィギュア 野原ひろし-」

©臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

登場時期:2024年9月25日(水)より順次登場予定

登場店舗:全国のアミューズメント施設など

種類:全1種

サイズ:約18cm

詳細はバンプレストナビをご確認ください:https://bsp-prize.jp/title/IP00003006/

スタイリッシュに仕事をこなすスーパービジネスマンな野原ひろしをイメージ&再現しています。

テーマは「働く男のブレイクタイム」。

精巧に造形された腕時計は午後3時を差しています。

スーツのシワや縫製、ベルト、ピカピカに磨かれた靴など細部に至るまで抜かりなしの仕上がりです。

バックスタイルもかっこよく、休憩中でも気を抜かないキリっとした姿。

普段とのギャップを感じてキュンとしてしまいそう!

バンプレスト「クレヨンしんちゃん -俺のフィギュア 野原ひろし-」は、2024年9月25日(水)よりクレーンゲーム景品として順次登場予定です。

