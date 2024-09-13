ÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¡¢¡Ö¶Ë°½÷²¦¡×Ä¹Í¿Àé¼ïÌò¤Ç³Ð¸ç¤Î´Ý´¢¤ê¡ÖÄü¤á¤Ê¤¤¶¯¤µ¤ò³Ø¤ó¤À¡×
ÅâÅÄ¤¨¤ê¤«
ÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¤¬12Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡ØNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¶Ë°½÷²¦¡×ÇÛ¿®Ä¾Á°¡ª¶ÛµÞ´°À®Êó¹ð²ñ¡Ù¤ËÎ×¤ó¤À¡£
Ä¹Í¿Àé¼ïÌò¤ËÄ©¤ó¤À¡£Ä¹Í¿¤È¸À¤¨¤ÐÈ±ÀÚ¤ê¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡¢´Ý´¢¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ä¹Í¿Ìò¤Î¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÖÈ±¤Ï¤Þ¤¿¿¤Ó¤ë¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤ê¤âÄ¹Í¿Àé¼ï¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ±é¤¸¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È³Ð¸ç¤Î¤Û¤É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
·àÃæ¤Î¥×¥í¥ì¥¹µ»¤â¼«¿È¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£¡ÖÄ¹Í¿¤µ¤ó¤È¸À¤¨¤Ð½³¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥Ë¡¼¥ë¥¥Ã¥¯½¬ÆÀ¤Ë¤âÎå¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¡¢Ä¹Í¿¤È¤¤¤¦Ìò¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖÄü¤á¤Ê¤¤¶¯¤µ¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÞÌÜ¤Î¸ì¤Ã¤¿¡£
Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¶Ë°½÷²¦¡×¤Ï£¹·î19Æü¡ÊÌÚ¡ËNetflix¤ÇÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡£