¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤ÈÅì½Ð¾»Âç¤Î¡È´í¸±¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¡É¤È¤Ï¡¡°¤Õ¤¶¤±¤Ç¡Ö¿Ê¼¡Ïº¹½Ê¸¡×¤òÌÌÇò¤¬¤Ã¤¿SNS¤Î¸ùºá
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢ËÜÌ¿¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¸µ´Ä¶Áê¡Ê43¡Ë¡£¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÉÚ»Î³¤¥Í¥³»á¤¬´¶¤¸¤ë¡¢¾®Àô»á¤È¡È¤ªÁû¤¬¤»ÇÐÍ¥¡ÉÅì½Ð¾»Âç¤È¤Î°Õ³°¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤È¤Ï¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÅì½Ð¾»Âç¤Ë¡ÈÆù¿©·Ï¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡É¤ò¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëºÆº§Áê¼ê¡¦¾¾ËÜ²ÖÎÓ
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤¿¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡¢¤Ê¤ó¤«´û»ë´¶¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤éÅì½Ð¾»Âç¤µ¤ó¤È¸ÀÆ°¤¬¤¹¤´¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ê´é¤Ç¤¢¤ì¤³¤ì¸ì¤ë¤¬¡¢¤Á¤Ã¤È¤â¸½¼ÂÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¥Ý¥ó¥³¥Ä¤È¸À¤ï¤ì¤ë³ä¤Ë¶È³¦¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤«¤é¤Î¥¦¥±¤Ï¤¤¤¤¡£ÃÏ¸µ¤Î¤ª¤¸¤Á¤ã¤ó¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¥¤¥±¥á¥ó¤Î°¦¸¤²È¡£¤Ç¤¤Á¤ã¤Ã¤¿º§¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç°ì½ï¤À¡£ÂÐÃÌ¤·¤¿¤é°Õµ¤Åê¹ç¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£
¡¡¶¯¤ß¤Ï¡ÖÈ¯¿®ÎÏ¡×¤È¤è¤¯¤¤¤ï¤ì¤ë¿Ê¼¡Ïº»á¤À¤¬¡¢Åì½Ð¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç²¿¤ò¸À¤¨¤Ð°ìÈÖ¾ì¤¬ÏÂ¡Ê¤Ê¤´¡Ë¤à¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤´ÅöÃÏ¤ÎÊý¸À¤òÆþ¤ì¤¿¤êÌ¾»ºÊª¤òË«¤á¤¿¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ø¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤â¤ª¼ê¤ÎÊª¡£¤À¤«¤é¿ÍÅö¤¿¤ê¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢È¯¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ËÀÕÇ¤´¶¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤ëÁê¼ê¤ò¤½¤Îµ¤¤Ë¤µ¤»¤ë¤»¤ê¤Õ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¡£¤¤¤ï¤Ð¿Ê¼¡Ïº»á¤â¡¢¡ÖÌò¼Ô¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡´Ä¶Âç¿Ã¤È¤·¤Æ½¢Ç¤Ä¾¸å¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¹ñÏ¢µ¤¸õ¹ÔÆ°¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Î¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×È¯¸À¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£´Ä¶Âç¿Ã¤È¤·¤Æ²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤Ë¤É¤¦¼è¤êÁÈ¤à¤«ÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤è¤ê¡¢ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥£¥²¥ì¥¹»á¤Îµ¡·ù¤ò¼è¤Ã¤ÆÄÉµÚ¤ò¤«¤ï¤½¤¦¤È¤·¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£º£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¸À¤òÈò¤±¤¿¤Î¤Ë¡¢Âç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ï¤º¤«10Æü¤Î´Ö¤Ë¤â¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥Á¡£²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤Ï¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢´Ä¶NGO¤Î¿®Íê¤Ï¼º¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£130¥«¹ñ¤«¤éÀ®¤ë¡Öµ¤¸õ¹ÔÆ°¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Ï¤³¤ÎÇ¯¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤Ë¾Ã¶ËÅª¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¹ñ¤ËÂ£¤ë¡Ö²½ÀÐ¾Þ¡×¤òÆüËÜ¤Ë¼øÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±¤¸º¢¡¢ÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤Î½èÍý¿å¤ò³¤¤ËÊü½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅúÊÛ¤Î¥°¥À¥°¥À¤µ¤â¤¢¤é¤ï¤Ë¡£¤³¤³¤Ç¤âÂç¿Ã¤È¤·¤Æ¤É¤¦¶ñÂÎÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤«¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Ñ°÷²ñ¤Î¹½À®°÷¤È¤·¤Æ¼êÂ³¤¤òÆ§¤ó¤Ç¤«¤é¡¢¤È·«¤êÊÖ¤¹¤Ð¤«¤ê¡£¤·¤«¤·¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¿Ê¼¡Ïº»á¡£Ê¡Åç¸©¤Î³¤¤Ç¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ò¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢4Ç¯±Û¤·¤Î¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¤Ê²óÅú¤ò¼¨¤·¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤Î¥ì¥¸ÂÞ¤òÍÎÁ²½¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç¥Þ¥¤¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¡£¥¹¥Æ¥¤¥Û¡¼¥à´ü´Ö¤Ï¥´¥ß½Ð¤·¤ÎºÝ¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤¤¤¿¥´¥ßÂÞ¤ò»È¤¦¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£ÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§²ñ¸«¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤«¼óÁê´±Å¡¤«¤é¡£±ÊÅÄÄ®¤ÎÀéÎ¾Ìò¼Ô¤Ö¤ê¤Ç¡¢Åì½Ð¤µ¤ó¤â´éÉé¤±¤ÎÃíÌÜÅÙ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¿Ê¼¡Ïº»á¡£¤¿¤ÀÅì½Ð¤µ¤ó¤¬Àå²Ò»ö·ï¤òµ¯¤³¤½¤¦¤È²¿¤éÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¿Ê¼¡Ïº»á¤Î°ì¸À¤¬¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÊë¤é¤·¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÏÂç¤¤¤¡£¤µ¤é¤ËÌäÂê¤Ï¡Ö¿Ê¼¡Ïº¹½Ê¸¡×¡Ö¥Ý¥¨¥àÂç¿Ã¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÖÅÁ¤¨¤ëÎÏ¡×¤Î¼å¤µ¤è¤ê¤â¡¢¡ÖÊ¹¤Î®¤¹ÎÏ¡×¤Î¶¯¤µ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÀ¯¼£²È¤È¤·¤ÆÉÔ°Â¡×¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ15Ç¯¡¡SNS»þÂå¤Î¡Ö¿Ê¼¡Ïº¹½Ê¸¡×¿Íµ¤¤¬Í¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼«¿®
¡¡¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï²Ú¤ä¤«¤À¤¬¡¢À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤¬»Ä¤ë¡£¿Ê¼¡Ïº»á¤Ï¤º¤Ã¤È¤½¤¦¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¤½¤¦¤·¤¿ÈãÈ½¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¸ÊËÉ±Ò¤¬¡¢¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÅú¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¿Ê¼¡Ïº¹½Ê¸¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡·ëº§²ñ¸«¤Î»þ¡¢À¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤ÏÀï¾ì¤Ç¤è¤í¤¤¤¬Ã¦¤²¤Ê¤¤¡¢¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Î¤é¤ê¤¯¤é¤ê¤È¤·¤¿¡Ö¿Ê¼¡Ïº¹½Ê¸¡×¤Ë¤Ï¸À¼Á¤ò¼è¤é¤ì¤Þ¤¤¤È¤¹¤ëÊÝ¿È¤ÎÆ÷¤¤¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£2021Ç¯¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤Îºï¸ºÌÜÉ¸¤ò46¡ó¤ËÀßÄê¤·¤¿º¬µò¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤â¡Ö¤ª¤Ü¤í¤²¤Ê¤¬¤éÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£46¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬¡£¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ò¤¢¤¼¤ó¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¤¥¯¥á¥ó¤È¤·¤Æ¤âÍÌ¾¤Ê¿Ê¼¡Ïº»á¤À¤¬¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¤è¤½¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤Þ¤ÇÍ¥¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£2022Ç¯¤Î¡Öµ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¥¨¥³¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡×¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ë¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Á¤ã¤ó¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡£ÉÏº¤¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤éÌµ¤¯¤»¤ë¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆÉÏº¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ÇÊÖ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ë¡¢Êò¤ì¤¿¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Í¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¤ÏÅú¤¨¤º¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤ÆËÜ²»¤ä¿®¾ò¤òÌÀ¤«¤¹¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£°ì¸«Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤Ë¤³¤ä¤«¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Ê¼¡Ïº»á¤Î¡¢¡ÖÊ¹¤Î®¤¹ÎÏ¡×¤Ï¤¹¤´¤¤¡£¤±¤ì¤É¤â¤½¤Î¶õµõ¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤¬SNS¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¤¿¤á¤Ë¡¢¿Ê¼¡Ïº»á¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂÐ±þ¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÆß´¶¤µ¤Ï¤Ï¤«¤é¤º¤â¡¢¡ÖÆ¬¤Ï°¤¤¤¬¿Í¤Ï°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ìµ¼Ùµ¤¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤È¤â¤¹¤ë¤È¡¢¾®»ö¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤Âç¿ÍÊª¤È¤·¤Æ¡¢¼¡´üÁíÍý¤Ë¤ÈÃ´¤®¾å¤²¤ëºàÎÁ¤Ë¤µ¤¨¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼Â¤Ï½îÌ±¤ËÎäÃ¸¡©¡¡º¤¤Ã¤¿¤é¼ç¸ì¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¡Ö¥Á¡¼¥à¿Ê¼¡Ïº¡×¤ÏÀ®Î©¤¹¤ë¤«
¡¡ÁíºÛÁª½ÐÇÏ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¤À¸¤Êý¤Î¤Ç¤¤ë¹ñ¤Å¤¯¤ê¡×¤È¸ì¤ë¿Ê¼¡Ïº»á¤À¤¬¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¡ÖÁ´Éô¼«¸ÊÈ½ÃÇ¡¦¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤Í¡×¤ÈÆÍ¤Êü¤¹ÎäÃ¸¤µ¤â¤Ë¤¸¤à¡£²ò¸Ûµ¬À©¤Î¸«Ä¾¤·¤ÏÆ¯¤¯¿Í¤ÎÀ¸¤¤¬¤¤¤ÈÄÂ¾å¤²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¸À¤¦¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÁªÂòÀ©É×ÉØÊÌÀ«¤À¤Ã¤Æ¡¢Ë¡²þÀµ¤â¥»¥Ã¥È¤Ç¤Ê¤¤¤È¸øÅª¼êÂ³¤¤äÀÇ¶â¤Î¸øÅªÍ¥¶ø¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òÈï¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡´Ä¶Âç¿Ã»þÂå¡¢¿Ê¼¡Ïº»á¤ÏÅú¤¨¤Ëµç¤¹¤ë¤È¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¡×¡ÖÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¡×¡ÖÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡×¤È¼ç¸ì¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤Ã¤¿¡£º£²ó¤â¼«¿È¤ÎÀ¯¼£·Ð¸³¤ÎÌ¤½Ï¤µ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢·Ð¸³ÉÔÂ¤ò¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤ÈÀÚ¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÀµ¤·¤¤ÂÐ±þ¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î»ê¤é¤Ê¤µ¤ÏÂ¾¼Ô¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Ä¤Ä¡¢¹ñÌ±¤Ë¤Ï¤Þ¤º¼«½õÅØÎÏ¤òµá¤á¤ë¹Í¤¨Êý¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤È»×¤¦¤Î¤À¡£
¡¡·Ð¸³¼Ô¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤¦°ìÊý¡¢¹ñÌ±¤Î¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤áÀ¯¼£²þ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¸ì¤ë¿Ê¼¡Ïº»á¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡ÖÊ¹¤¯ÎÏ¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿´ßÅÄÀ¯¸¢¤òºþ¿·¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÊ¹¤Î®¤¹ÎÏ¡×¤¬Âç¤¤¤ËÌòÎ©¤Ä¶ÉÌÌ¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ê¤ó¤É¤¡¢¡Ö¿ô»ú¤¬Éâ¤«¤ó¤Ç¤¤¿¤«¤é¾ÃÈñÀÇ46¡ó¡×¤È¸À¤¤½Ð¤¹¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¿Ê¼¡Ïº»á¤¬ÁíºÛ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢ÁíÍý¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤À¤í¤¦¡¢¿Ê¼¡Ïº¹½Ê¸¤Ê¤Î¤Ë¡¢¾Ð¤¨¤Ê¤¤¡£
ÉÚ»Î³¤¥Í¥³¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ï·¸å,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
²£ÉÍ,
°ËÅì»Ô,
À¸²Ö,
¥À¥¤¥¹,
°ÖÎîº×,
ºßÂð°åÎÅ,
¿ÀÆàÀî,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹