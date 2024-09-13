¤³¤ì¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¡©±³¤ß¤¿¤¤¤Ê¾ì½ê¤Ç¿²¤½¤Ù¤ëÇ¤¬ÄË¤½¤¦¤À¤±¤É¡Ä»ô¤¤¼ç¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤Ê¤Î¤«ÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¡×
Ãª¤Î¾å¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ëÇ¤Î»Ñ¤¬X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢¿´ÃÏ¤è¤µ¤½¤¦¡È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÉÍÍ»Ò¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö±³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï1Ëç¤Î¼Ì¿¿¡£¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¤Ï¡¢¤¢¤ï¤»¤Á¤ã¤ó¡Ê¥á¥¹¡¦5ºÐ¡Ë¡£
ÁëºÝ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿ÅÞÃª¤Î¥¢¡¼¥ÁÉôÊ¬¤ËÂÎ¤ò¤¢¤º¤±¡¢Â¤òÉâ¤«¤»¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¤¤ë¡£
Áë¤«¤é¤ÎÆüº¹¤·¤¬ÃÈ¤«¤½¤¦¤Çµ¤»ý¤Á¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥é¥¿¥ó¤Î¶ÊÀþÉôÊ¬¤¬ÂÎ¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£¶ì¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
ËèÆü1²ó¤ÏÅÐ¤ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ì½ê
¤¹¤´¤¤ÂÎÀª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©Åê¹Æ¤·¤¿»ô¤¤¼ç¤Î¡ÖÌÓ¶Ì¤¬£²É¤¡×¤µ¤ó¡Ê@awasehitoe0331¡Ë¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¼¡¼¤¢¤ï¤»¤Á¤ã¤ó¤Ï¤É¤³¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¡©
¥é¥¿¥ó¤Î¾þ¤êÃª¤Ç¤¹¡£²È¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Á¤³¤Á¥Í¥³¥Á¥ã¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1Æü¤Î¤¦¤Á¤Ë¤¢¤Á¤³¤Á°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤³¤Î¾þ¤êÃª¤Ï¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¤ÏÉáÄÌ¤ËÊª¤ò¼ý¤á¤ëÃª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ç¤¿¤Á¤¬Å·°æÉôÊ¬¤äÃªÉôÊ¬¤Ë¾è¤ê¤¿¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢Êª¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤ò¥ä¥á¤Þ¤·¤Æ¡¢º£¤ÏÇ¤¿¤Á¤¬ÅÐ¤ë¤¿¤áÀìÍÑ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤À¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ï¤ï¤«¤ë¡©
¥é¥¿¥ó¤Î´Ý¤ß¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¡¢ É÷ÄÌ¤·¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«¡¢ Áë¤Î³°¤ò¸«¤é¤ì¤ë°ÌÃÖ¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¡¢¤è¤¯¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¦¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÄË¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®ÊÁ¤Ç·Ú¤¤¤«¤éÊ¿µ¤¤Ê¤Î¤«¡£Â¾¤Ë´ö¤é¤Ç¤â´²¤²¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¤³¤³¤¬¹¥¤¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤Ê¤Î¤«ÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿¡©
¤³¤Î»þ¤Ï1»þ´Ö¤¯¤é¤¤Ãë¿²¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼ÉáÃÊ¤«¤é¤è¤¯Ãª¤Î¾å¤Ë¤¤¤ë¤Î¡©
ÉÑÈË¤Ë¾è¤ê¤Þ¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤¬²È»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡©¤È¸«¤ë¤È¾þ¤êÃª¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âËèÆü1²ó¤Ï¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¤¤¤Ä¤«¤éÅÐ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡©
¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤¢¡¢¼Ì¿¿»£¤é¤Ê¤¤ã¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ô¤¤¼ç¤ÎÉ¨¤Ç¤Ê¤Ç¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Âç¹¥¤
¡¼¡¼Ãª¤Î¾å¤Ç¤É¤¦²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©
¿²¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Áë¤Î³°¤ò¸«¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤»þ´Ö¤³¤³¤Ëµï¤ÆÁë¤Î³°¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¹ß¤ê¤ÆÎÙ¤Ë¤¢¤ë¥¥ã¥Ã¥È¥¿¥ï¡¼¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Áë¤Î³°¤ËÄ»¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¥¯¥é¥Ã¥¥ó¥°¡Ê¶½Ê³¤·¤¿»þ¤Ë²»¤òÌÄ¤é¤¹¤³¤È¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼Åê¹Æ°Ê³°¤Ë¤â¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹Ë¡¤Ï¤¢¤ë¡©
»ô¤¤¼ç¤ÎÉ¨¤Ç¤Ê¤Ç¤Ê¤Ç¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¤¢¤ï¤»¤Á¤ã¤ó¤Ï¤É¤ó¤ÊÇ¡©
¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤¬¾¯¤·¤Ç¤âºÂ¤ì¤ÐÉ¨¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤¬Ä¹¤¤¤³¤ÈÂæ½ê¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Êú¤Ã¤³¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Æ»ô¤¤¼ç¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¤³¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥Ã¥È¥Û¥¤¡¼¥ë¤ò²ó¤¹¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤é¤·¤¯¡¢²ó¤¹Á°¤Ë¤ÏÌÄ¤¤¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤¹¡£
ÄË¤½¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï²÷Å¬¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤¢¤ï¤»¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢º£Æü¤â¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£