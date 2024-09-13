¡Ö¾¾»³±Ñ¼ù¡×Æ¼¥á¥À¥ëÊó¾©¶â¡Ö600Ëü±ß¡×Á´³Û´óÉÕ¤Ç»×¤¤½Ð¤¹¡Ä¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤È¡Ö¥¬¥ó¤Ë»¶¤Ã¤¿Í§¿Í¡×¤Îå«
¾¯¤·¤Ç¤â¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Ë
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¶¥µ»¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¾¾»³±Ñ¼ù¤Ë¡¢JGA¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥´¥ë¥Õ¶¥µ»ÂÐºöËÜÉô¤«¤é¼ø¤±¤é¤ì¤¿¥á¥À¥ëÊó¾©¶â600Ëü±ß¡£¤³¤Î¤Û¤É¾¾»³¤«¤é¡¢¼ã¼êÁª¼ê°éÀ®¤Î¤¿¤á¤Ë¤½¤ÎÁ´³Û¤òJGA¤Ø´óÉÕ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÔÀä¤ÊÆ®ÉÂÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤â¾ï¤Ë¾Ð´é¤Ç¡Ä20ºÐ¤ÇÔðÀÂ¤·¤¿¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤ÎÌÁÍ§
¡¡JGA¤Ï¤½¤Î¿½¤·½Ð¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡Öº£Ç¯¤«¤é»ÏÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥ë¡¼¥¡¼¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÁª¼ê¶¯²½»ö¶È¤ä¼ã¼êÁª¼ê¤Î°éÀ®¤Ë³èÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡×¤È¤¤¤¦¡£JGA¤¬È¯¿®¤·¤¿¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢¾¾»³¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Î¤ª¤«¤²¤â¤¢¤ê¡¢¥á¥À¥ë¤¬³Í¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Ç¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÆüËÜ¤Î¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤¬À¤³¦¤Î¾ì¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´ê¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤âÈà¤é¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤â¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢º£²ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êó¾©¶â¤ÏJGA¤Ë´óÉÕ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£À§ÈóÍ¸ú¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
´óÉÕ¤ä¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ï°ìÎ®¤Î¾Ú¤·
¡¡²¤ÊÆ¥´¥ë¥Õ³¦¤Ç¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬¼Ò²ñ¹×¸¥¤Î¤¿¤á¤Ë¾Þ¶âÅù¡¹¤ò´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡×¤È¾Þ»¿¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤ÆÆ±»þ¤Ë¡¢°ìÎ®Áª¼ê¤Ï¡Ö¤«¤¯¤¢¤ë¤Ù¤·¡×¤È¤â»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¡¢¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤³¤½¡Ö°ìÎ®¤Î¿Í¡×¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð´óÉÕ¤ä¼Ò²ñ¹×¸¥¤¬°ìÎ®¤Î¾Ú¤·¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¡Ö¸À¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÈþÆÁ¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¤»¤¤¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢´óÉÕ¤ä¼Ò²ñ¹×¸¥¤ò¤¹¤ëºÝ¤â¡ÖÆ¿Ì¾¡×¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬º£¤Ç¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¡¢´óÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½ñ¤«¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¡Öµ»ö¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤¤½Ð¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ë¡¢»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ºòº£¤Ç¤Ï¡¢ºÒ³²ÈïºÒÃÏ¤äÈïºÒ¼Ô¤Ø¤ÎµÁ±ç¶â¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Î»Ù±ç¶â¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¡¢¡Ö´óÉÕ¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö´óÉÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹Áª¼ê¤¬ÆüËÜ¤Ç¤â¤ä¤äÁý¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢1¿ÍÁý¤¨¤¿¤é¡¢¡Ö»ä¤â¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ë¡¢¤Þ¤¿1¿Í¡¢¤µ¤é¤Ë1¿Í¤ÈÏ¢º¿Åª¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤·¤Æ¤ä¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¾¾»³¤¬¸ÞÎØ¤Î¥á¥À¥ëÊó¾©¶â¤ò´óÉÕ¤·¤¿¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤Ë³Ø¤Ó¡¢¡ÖËÍ¤â¡×¡Ö»ä¤â¡×¤È¼Ò²ñ¤ËÌòÎ©¤Ä¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤¬¤¤Ã¤ÈÁý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ê·»µ®
¡¡²¤ÊÆ¥´¥ë¥Õ³¦¤Ç¤Ï¡¢´óÉÕ¤ä¼Ò²ñ¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤³¤½°ìÎ®Áª¼ê¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤ÈÁ°½Ò¤·¤¿¡£¤½¤Î1Îã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£
¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ÎºÂ¤ò¤¹¤Ç¤Ë100½µ°Ê¾å¤â°Ý»ý¤·¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡¢¤½¤·¤ÆPGA¥Ä¥¢¡¼¤Îº£µ¨¤ÎÇ¯´Ö²¦¼Ô¤Ë¤âµ±¤¤¤¿28ºÐ¤ÎÊÆ¹ñ¿ÍÁª¼ê¡¢¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥·¥§¥Õ¥é¡¼¡£Èà¤Ï¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤«¤é¡¢¡Ö´óÉÕ¡×¤ä¡ÖºâÃÄ¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÄ¾¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î±¢¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤Ï¥Æ¥¥µ¥¹½£¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¡¢¥¸¥§¡¼¥à¥¹¡¦¥ì¡¼¥¬¥ó¤È¤¤¤¦2ºÐÇ¯¾å¤Î¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ê¡¢·»µ®¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ì¡¼¥¬¥ó¤Ï¤â¤È¤â¤È¾ÍèÍË¾¤Ê¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2006Ç¯6·î¤Ë13ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿Ä¾¸å¡¢¹üÆù¼ð¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£¼ê½Ñ¤Ë¤è¤êº¸µÓ¤ÎÂçÉôÊ¬¤ò¼º¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Íâ07Ç¯¤Î²Æ¤Ë¤Ï¥´¥ë¥Õ¤ò»Ï¤á¡¢¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÈÁ°¸å¤·¤Æ¡¢¥ì¡¼¥¬¥ó¤Ï07Ç¯6·î¤Ë14ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È¤·¤Æ¥È¡¼¥¬¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ê¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥ã¡¦¥í¡¼¥Þ¤¬¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÇÅö»þ¤Î³ØÀ¸¤Ë¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡Ë¤ò³«¤¡¢¥²¥¹¥È¤«¤éÆþ¾ìÎÁ50¥É¥ë¤ò½¸¤á¤¿¡£¤¬¤ó¸¦µæ½ê¤äÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃÏ¸µ¤ÎÉÂ±¡¤Ê¤É¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤À¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê4Ëü¥É¥ë¡ÊÌó470Ëü±ß¡Ë¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¬¤ó¤ÏÉÔ°Õ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡¡¥ì¡¼¥¬¥ó¤ÏÍâ08Ç¯¤ÎÃÂÀ¸Æü¤â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤È¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¦¥´¥ë¥Õ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢10Ëü¥É¥ë¤ò½¸¤á¤¿¡£¤³¤ì¤é¤¬¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤¬¤ó¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢2010Ç¯¤ËÍ§¿Í¤ä²ÈÂ²¤È¡Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥Õ¡¦¥ª¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¥Ã¥º¡¦¥¥ã¥ó¥µ¡¼¡ÊTriumph over kids cancer¡ËºâÃÄ¡×¤òÁÏÀß¤¹¤ë¡£
¡¡¥ì¡¼¥¬¥ó¤Ï¡¢¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¬¤ó¤ÏÉÔ°Õ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ËÍ¤â¤¬¤ó¤À¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë°ÊÁ°¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç¹¥¤¡¢¥´¥ë¥ÕÂç¹¥¤¤Ê¥Õ¥Ä¥¦¤Î»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¬¤ó¤ÏÉÔ°Õ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿ÍÀ¸¤¬¡¢¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×
¡Ö¼£ÎÅ¤ÏÄË¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â²¿¤«³Ú¤·¤ß¤ò¸«½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¡¢¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤âËÍ¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡07Ç¯¤ËÇÙ¤Ø¤ÎÅ¾°Ü¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ì¡¼¥¬¥ó¤Ï¡¢¸·¤·¤¤Æ®ÉÂÀ¸³è¤Î¹ç´Ö¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ÎÏÓ¤òËá¤¤¤¿¡£7Ç¯È¾¶á¤¤´Ö¤Ë6ÅÙ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ä¥¢¡¼Í¥¾¡¤äÂç³Ø¿Ê³Ø¤Ê¤É¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬2014Ç¯¡¢20ºÐ¤ÇÅ·¹ñ¤ØÀÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ë5Ëü¥É¥ë¤ò´óÉÕ
¡¡ºâÃÄÀßÎ©»þ¤Î¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤Ï10ÂåÈ¾¤Ð¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ì¡¼¥¬¥ó¤È¥Ú¥¢¤Ç¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ç¤Ë¸Ç¤¤å«¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¥ì¡¼¥¬¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¤Ë¤Ê¤ê¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢´óÉÕ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤ÏºâÃÄ¤Î³èÆ°¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤À¤Ã¤¿2019Ç¯¡¢¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤ÏRSM¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£´ë²è¤Ç30Ëü¥É¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î5Ëü¥É¥ë¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞºâÃÄ¤Ø´óÉÕ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¤¬ÅÅÏÃ¤·¤Æ¤¤Æ¡¢´ü¤»¤º¤·¤ÆÆÀ¤¿¤ª¶â¤òºâÃÄ¤Ë´óÉÕ¤·¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥ì¡¼¥¬¥ó¤ÎÊì¿Æ¤Ï¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡¢¥ì¡¼¥¬¥ó¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤éËÍ¤â¡¢¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ýÊÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥ì¡¼¥¬¥ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤Ä¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤â¼þ°Ï¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î1¤Ä1¤Ä¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
ÁÛ¤¤¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È
¡¡¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤Ï¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤Ê¤ë°ÊÁ°¤«¤é¥ì¡¼¥¬¥ó¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿ºâÃÄ¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¬¥ó¤Î»Ð¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÁÈ¤ó¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¡¼¥¬¥ó¤Î»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤ÈºâÃÄ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤ÎÇ®¿´¤Ê±þ±çÃÄ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´óÉÕ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥´¥ë¥Õ¥Ð¥Ã¥°¤äÍÑ¶ñ¤ò´óÂ£¤·¤¿¤ê¡¢ÉÂ±¡¤Ë¥Ñ¥Ã¥ÈÎý½¬ÍÑ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤«¤éÁÇÅ¨¤ÊÂ£¤êÊª¤ò¼ø¤±¤é¤ì¤¿¿Í¡¹¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤Î±þ±çÃÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¡Ö»ý¤Á¤Ä¡¢»ý¤¿¤ì¤Ä¡×¤¬¼«Á³¤ËÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤êÁÇÅ¨¤À¡£
¡¡´óÉÕ¤ä¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ï¡¢°ÕÌ£¤äÁÛ¤¤¤¬È¼¤Ã¤Æ¤³¤½¤Ç¤¢¤ë¡£¥·¥§¥Õ¥é¡¼¤Ï¡¢º£¤ÏË´¤¿ÆÍ§¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÉÂµ¤¤ÈÆ®¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¼Ò²ñ¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾»³¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥´¥ë¥Õ³¦¤Î¼ã¼ê°éÀ®¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Î¥´¥ë¥Õ³¦¤Î¤¿¤á¤ËÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤òÊú¤¤¤Æ´óÉÕ¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¡¢ÁÛ¤¤¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Á³¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¹Ô¤ï¤ì¤ëÆüËÜ¼Ò²ñ¤ÈÆüËÜ¥´¥ë¥Õ³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
çÕ±Û±à»Ò¡Ê¤Õ¤Ê¤³¤·¡¦¤½¤Î¤³¡Ë
¥´¥ë¥Õ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¿ÉðÂ¢µÖÃ»´üÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉô·ÐºÑ³Ø²ÊÂ´¡£1993Ç¯¤ËÅÏÊÆ¤·¡¢ºßÊÆ¥´¥ë¥Õ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ25Ç¯´Ö¡¢¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£2019Ç¯¤«¤éµòÅÀ¤òÆüËÜ¤Ø°Ü¤·¡¢¼¹É®³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢¹Ö±é¤äTV¡¦¥é¥¸¥ª¤Ë¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø²¦¼Ô¤¿¤Á¤ÎÁÇ´é¡Ù¡Ê¼Â¶ÈÇ·ÆüËÜ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥´¥ë¥Õ¤Î¿¹¡Ù¡ÊÉö½ñÅ¹¡Ë¡¢¡ØºÍÇ½¤ÏÍ¸ÂÅØÎÏ¤ÏÌµ¸Â¡¡¾¾»³±Ñ¼ù¤ÎËÑëÄÎÏ¡Ù¡ÊÅìË®½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÌõ½ñÂ¿¿ô¡£1995Ç¯°ÊÍè¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¼èºà¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëºÇ¿·´©¡ØTIGER WORDS¡¡¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¡¡Éü³è¤Î¸ÀÎî¡Ù¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô