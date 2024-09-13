¡Ú°úÂàÈ¯É½¡Ûºå¿À¡¦½©»³¤ËÎÞ¤Ê¤·¡¡¡Ö³«ËëÁ°¤«¤éº£Ç¯¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Þ¸À¤Ã¤Æ¤¢¤È2²ó¡¢Åê¤²¤ë¡×
¡¡ºå¿À¡¦½©»³ÂóÌ¦Åê¼ê¡Ê33¡Ë¤¬13Æü¡¢Æ±Æü¸áÁ°10»þ¤ËµåÃÄ¤¬°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤Î2·³»ÜÀß¡¦ÌÄÈøÉÍ¤Ç¼èºàÂÐ±þ¤·¤¿¡£ÎÞ¤Ê¤¯»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½°úÂàÈ¯É½¡¢Î¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
¡¡¡Ö¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Çº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê´èÄ¥¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½·èÃÇ¤·¤¿ÍýÍ³¡£
¡¡¡Ö³«ËëÁ°¤«¤éº£Ç¯¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£É¨¤Î¾õÂÖ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¤·¤È¤¤¤¦¤Î¤¬1ÈÖ¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¡¡¡½É¨¤Î¾õÂÖ¤Ïº£µ¨¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö½Ñ¸å¤«¤é¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤È¤«¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢1²ó¤â¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼ê½Ñ¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢Â¿Ê¬¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¡Ê¸½ÌòÀ¸³è¤¬¡Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤Î¤Ø¤ó¤Ï¡¢¼ê½Ñ¤·¤Æ¤«¤é¤â´èÄ¥¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½Åê¼ê¿Ø¤Ë¤â¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖËÍ¤¬Äü¤á¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤â¤Ï¤¤¾å¤¬¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î»Ò¤¿¤Á¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡£·ë²Ì¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¾å¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÌîµå¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½ÏÂÅÄ´ÆÆÄ¤È¤âÏÃ¤ò¡£
¡¡¡Öº£Æü¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£Â¾¤Î¿Í¤È¤«¡¢¤Ç¤â¤Þ¤¢¥³¡¼¥Á¼¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¿§¡¹¡¢°§»¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½Í½Äê¤Ç¤Ï¤¢¤È2²ó²¼¤ÇÅê¤²¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ò¸À¤Ã¤Æ¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¾Ú¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç1000¥¤¥Ë¥ó¥°¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤ò¥¯¥ê¥¢¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢2²ó¤°¤é¤¤¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×