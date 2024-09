【気になる17歳】9月13日 公開

黒羽こころさん

白泉社は9月13日、黒羽こころさんのグラビア企画「気になる17歳」をヤングアニマルWebにて公開した。

本企画では17歳ならではのピュアさが印象的な黒羽こころさんが登場。猫にアリスに制服姿など、さまざまな衣装を身に纏ったグラビアが掲載されている。

□ヤングアニマルWeb「気になる17歳」

撮影/フジシロタカノリ

(C) HAKUSENSHA Ltd. All rights reserved.