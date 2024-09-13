¹ëÀ¯ÉÜ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥·¥¹¥È¡×¥Þ¥¹¥¯»á¡¢µ¶¾ðÊó³È»¶ËÉ»ßË¡°Æ¤òÈóÆñ
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢À¯ÉÜ¤¬SNS¾å¤Ç¸í¾ðÊó¤Î³È»¶¤òËÉ¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿±¿±Ä´ë¶È¤ËÈ³¶â¤ò²Ê¤¹Ë¡°Æ¤òµÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤¿¤Î¤ò¼õ¤±¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò½êÍ¤¹¤ë¼Â¶È²È¤Î¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¡ÊElon Musk¡Ë»á¤Ï¡¢Æ±À¯ÉÜ¤ò¡Ö¥Õ¥¡¥·¥¹¥È¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢À¯ÉÜ¤Ï12Æü¡¢¡Ö¸í¾ðÊóÂÐºö¡×Ë¡°Æ¤òµÄ²ñ¤ËÄó½Ð¡£¤³¤ÎË¡°Æ¤Ë¤Ï¡¢SNS±¿±Ä´ë¶È¤¬¸í¾ðÊó¤Î³È»¶¤òËÉ¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ºÇÂç¤ÇÇ¯´ÖÇä¾å¹â¤Î5¡óÁêÅö¤ÎÈ³¶â¤ò²Ê¤¹ÆâÍÆ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¹¥¯¤ÏX¤ÇÆ±Ë¡°Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¥Õ¥¡¥·¥¹¥È¡×¤È°ì¸À¤À¤±Åê¹Æ¤·¤¿¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¡¢¥Ï¥ê¥¹ÊÆÉûÂçÅýÎÎ¤Îµ¶Æ°²è³È»¶ Xµ¬Ìó¤Ë¼«¤é°ãÈ¿¤«
¡¦XÄä»ß¤Ï¡Ö¸¡±Ü¡×¤È¿ôËü¿Í¥Ç¥â ¥Ö¥é¥¸¥ë
¡¦¥È¥é¥ó¥×»á¡¢¥Þ¥¹¥¯»á¥È¥Ã¥×¤Î¡Ö»ÅÊ¬¤±¡×°Ñ°÷²ñ¤ò·×²è ÌµÂÌ¸¯¤¤ºï¸º¤Ø
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢À¯ÉÜ¤Ï12Æü¡¢¡Ö¸í¾ðÊóÂÐºö¡×Ë¡°Æ¤òµÄ²ñ¤ËÄó½Ð¡£¤³¤ÎË¡°Æ¤Ë¤Ï¡¢SNS±¿±Ä´ë¶È¤¬¸í¾ðÊó¤Î³È»¶¤òËÉ¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ºÇÂç¤ÇÇ¯´ÖÇä¾å¹â¤Î5¡óÁêÅö¤ÎÈ³¶â¤ò²Ê¤¹ÆâÍÆ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¹¥¯¤ÏX¤ÇÆ±Ë¡°Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¥Õ¥¡¥·¥¹¥È¡×¤È°ì¸À¤À¤±Åê¹Æ¤·¤¿¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¢£´ØÏ¢µ»ö
¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¡¢¥Ï¥ê¥¹ÊÆÉûÂçÅýÎÎ¤Îµ¶Æ°²è³È»¶ Xµ¬Ìó¤Ë¼«¤é°ãÈ¿¤«
¡¦XÄä»ß¤Ï¡Ö¸¡±Ü¡×¤È¿ôËü¿Í¥Ç¥â ¥Ö¥é¥¸¥ë
¡¦¥È¥é¥ó¥×»á¡¢¥Þ¥¹¥¯»á¥È¥Ã¥×¤Î¡Ö»ÅÊ¬¤±¡×°Ñ°÷²ñ¤ò·×²è ÌµÂÌ¸¯¤¤ºï¸º¤Ø