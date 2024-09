Âç³ØÀ¸¸ÂÄê¡¦½¢³èÀ¸¸þ¤±¡ªÌµÎÁ¤ÎESÅººï¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖÀÖ¥Ú¥óES¡×

シーマインドキャリアが運営する、無料のES添削サービス「赤ペンES」が開始しました。

無料のES添削サービス「赤ペンES」

公式LINEを登録するだけで、LINE上の専用フォームから簡単にESを提出することが可能です。

■「赤ペンES」とは?

就活のプロが、学生一人一人に赤ペンびっしり入った丁寧な添削をお返しし、一緒に通過しやすいESを目指す大学生限定・就活生のための無料ES添削サービスです。

添削機能の他に、さらに詳細に相談したい場合はアドバイザーと直接面談することも可能です。

■こんな方におすすめ!

・ESが通らないので、何が悪いかしっかり赤ペンを入れてほしい人

・自分なりにESを考えたが、就活のプロにもチェックしてほしい人

・自分本位になってないか、客観的な意見がほしい人

■利用方法

(1)公式LINEを友達追加

(2)会員登録後、本人確認電話を行う

(3)メニュー上の専用フォームからESを提出

(4)1〜3営業日以内に赤ペン入りでESを受け取る

※時期に応じてお返しまでお時間を要する場合もあります

■サービス概要

サービス名: 赤ペンES

就活生にとって自己分析や業界・企業研究後の登竜門であるエントリシート。

企業に最初に自分をアピールする手段でもあり、ここを通過しないと次のチャンスも貰えません。

「赤ペンES」は自分の魅力を最大限に活かしたESをプロと一緒に作成し、就活に臨むことができるサービスです。

