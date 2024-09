ディズニー公式動画配信サービス「Disney+(ディズニープラス)」が、期間限定の割引キャンペーンを開催。

期間中に新規加入された方を対象にした、初年度39%オフの特別料金5,990円でスタンダード年額プランを利用できる、お得なキャンペーンです!

Disney+(ディズニープラス)「期間限定割引キャンペーン」

キャンペーン期間:2024年9月12日(木) 16:00〜9月28日(土) 15:59

対象者:ディズニープラス新規加入者 ※既存加入者は対象外

内容:期間中の新規入会で、ディズニープラス スタンダード年額プランが5,990円(初年度)で利用できます

※通常9,900円の39%オフ

入会方法:ディズニープラス公式サイトから

ディズニープラスへ新規加入された方を対象にした、通常9,900円の「スタンダード年額プラン」が特別料金5,990円で提供される期間限定割引キャンペーンを実施。

初年度は39%オフでディズニープラスを楽しめる、お得なキャンペーンです☆

ディズニープラスでは、ディズニーやピクサー、マーベル、スター・ウォーズ、ナショナル ジオグラフィックの名作・話題作などを配信。

さらに、スターブランドとして大人が楽しめるドラマや映画、アニメーションなど幅広い作品ラインナップが見放題で楽しめます!

現在大ヒット上映中の『インサイド・ヘッド2』の前作『インサイド・ヘッド』や、

5つの感情が繰り広げる感動の大冒険!ディズニー/ピクサー映画『インサイド・ヘッド』作品紹介 5つの感情が繰り広げる感動の大冒険!ディズニー/ピクサー映画『インサイド・ヘッド』作品紹介 続きを見る

2024年に日本公開10周年を迎えた『アナと雪の女王』など、人気作品のおさらいにもぴったり。

ディズニー映画『アナと雪の女王』作品紹介/あらすじ・キャスト・曲の魅力を紹介 ディズニー映画『アナと雪の女王』作品紹介/あらすじ・キャスト・曲の魅力を紹介 続きを見る

『SHOGUN 将軍』やテイラー・スウィフトのコンサートフィルム『Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version)』、日本発の『七夕の国』や『SAND LAND: THE SERIES』など充実のラインナップになっています。

また、2024年9月19日より独占配信となる、マーベル・テレビジョンが贈る新作ドラマシリーズ『アガサ・オール・アロング』をはじめとする世界的注目作も視聴可能。

不気味な歌声が響く本予告を初公開!マーベルオリジナルドラマシリーズ『アガサ・オール・アロング』 不気味な歌声が響く本予告を初公開!マーベルオリジナルドラマシリーズ『アガサ・オール・アロング』 続きを見る

2024年8月8日より配信開始した、BTSのJIMINとJUNG KOOKが出演するトラベルリアリティ番組『Are You Sure?!』は日本国内ではディズニープラス上で2024年最も再生されている韓国作品シリーズとなり、大注目を集めています☆

“BTSユニット初”となるトラベルバラエティ!Disney+(ディズニープラス)『Are You Sure?!』 “BTSユニット初”となるトラベルバラエティ!Disney+(ディズニープラス)『Are You Sure?!』 続きを見る

話題作や注目作をたっぷり楽しめるディズニープラスをキャンペーン期間中に始めると、月額プランの通常価格で約6か月間の利用契約料金に相当。

幅広いラインナップを楽しめるディズニープラス、お得に始められます!

期間限定で初年度5,990円でディズニープラスを始められるキャンペーン。

2024年9月28日まで開催の、ディズニープラス「期間限定割引キャンペーン」の紹介でした☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post スタンダード年額プランが1年目39%オフ!Disney+(ディズニープラス)「期間限定割引キャンペーン」 appeared first on Dtimes.