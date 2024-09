ハローキティの誕生50周年を記念した「ハローキティ50周年記念カフェ」が、東京と大阪、愛知にオープン!東京・渋谷と大阪・梅田では2024年9月13日(金)から、愛知・名古屋では9月20日(金)より期間限定で実施されます。赤を基調としたラブリーな雰囲気で、店内もメニューもかわいいものぞろい。ひと足先に東京会場を訪れたisutaエディターが、現地の様子をご紹介します!

「ハローキティ50周年記念カフェ」がオープン世界中の子どもから大人まで、幅広いファン層に愛され続けている「ハローキティ」。2024年は誕生50周年を記念した「50周年アニバーサリーイヤー」として、さまざまな取り組みが行われています。このたびオープンする「ハローキティ50周年記念カフェ」は、かわいさであふれたフォトジェニックなテーマカフェ。メニューは全て赤を基調とした特別仕様で、食べるのがもったいないほどキュートなラインナップがそろっていますよ。店内にはいたるところにハローキティがデザインされていて、ラブリーな雰囲気たっぷり。壁には映像が流されていて、いろいろな表情のハローキティを見られます。よく見ると、テーブルまでハローキティ仕様!赤いチェック柄が施されており、食事やスイーツを並べたらおしゃれな写真が撮れそうです◎ハローキティづくしのメニューが全部かわいい…「ハローキティ50周年記念カフェ」には、食事からスイーツ、ドリンクまで幅広いメニューがラインナップ。特に注目なのが、ボリューム満点の「KITTY & MIMMY Afternoon Tea」(税込6590円)です。ハローキティ&ハローミミィのかわいい2段のアフタヌーンティーセットで、サンドイッチやフルーツ、スイーツでお腹をたっぷり満たせそうですよね。紅茶のおかわりもできるのだとか。ハローキティ要素が詰まった、「Ribbon Pasta」(税込1690円)にも注目を。赤いリボンをイメージしたガーリック風味のパスタや、りんごをイメージしたミニトマトが載ったクリームパスタは必食ですよ。パンケーキでアップルコンポートとカスタードをサンドした、「Hello Kitty Pancake」(税込1590円)もとびきりキュート。ハローキティのお顔がかわいくて、食べるのをためらってしまいそうですね。記念すべき50周年を祝福する、「Birthday Parfait」(税込1490円)も見逃せません!ショートケーキのような見た目で、特別感もたっぷりです。「Cafe Latte」(税込990円)で提供されるマグカップは、追加料金(税込2200円)で購入できちゃう。ハローキティとハローミミィが描かれており、持ち手がハート型になっているのも注目ポイントです。「Strawberry Milk(写真左)」(税込990円)は、グラスのフチにココナッツをトッピングしたイチゴミルク。ストロベリーの赤とミルクの白がきれいな2層になっていて、とってもかわいいですよね。ストローについている「ストローチャーム(ランダム4種)」は、追加料金(税込660円)で購入することも可能。気軽に記念カフェ気分を楽しみたいなら、テイクアウトの「KITTY & MIMMY Drink」(税込972円)を味わうのもアリですよ。描き下ろしアートを使用したグッズもぜ〜んぶほしい!会場では、描き下ろしアートを使用したオリジナルグッズも販売。カフェ利用の方、またはテイクアウト利用の方がショップへ入場可能だといいます。「缶バッジ(ランダム6種)」(税込605円)や「ステッカー(ランダム6種)」(税込605円)、「アクリルキーホルダー(ランダム6種)」(税込770円)は、中身がわからないランダム仕様。中身がなにか、友達と見せ合いっこするのも楽しそうですね。手のひらサイズで使いやすい「ハート型ミラー」(税込2200円)も要チェック。ポーチにしのばせておけば、お出かけ先でのお直しタイムも気分が上がる予感です!事前予約特典でスクエアバッジがもらえる事前予約(税込660円/1名)をしてメニューを注文すると、「スクエアバッジ(全50種)」がランダムでもらえるとのこと。50種類ものデザインから、どれがもらえるかは当日のお楽しみです。すでに予約が埋まりつつあるとのことなので、お出かけ予定の人は早めに申し込みを済ませてくださいね!ハローキティ50周年記念カフェ(渋谷)場所:BOX cafe&space SHIBUYA109 渋谷店(東京都渋谷区道玄坂2-29-1 SHIBUYA109 地下2階)期間:2024年9月13日(金)〜10月27日(日)営業時間:10:15〜20:30公式サイト: https://hellokitty-50th.theme-cafe.jp/ © 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651619