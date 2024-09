【ARTFX J アオイ with ニャオハ】発売日:7月下旬参考価格:15,400円セール価格:12,978円

楽天ブックスは、コトブキヤから発売中のフィギュア「ARTFX J アオイ with ニャオハ」を参考価格から15%オフの12,978円で販売している。

本商品は、Nintendo Switch用RPG「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」より女の子主人公「アオイ」とポケモン「ニャオハ」をセットでフィギュア化したもの。シリーズおなじみのありがひとし氏による描き下ろしイラストをベースに立体化されている。

オレンジアカデミーの制服やリュックは、リアルさを目指した凹凸塗装で再現。足元でポーズを決めるニャオハはしなやかなシルエットにこだわり造形されている。

(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

TM, (C), and character names are trademarks of Nintendo.