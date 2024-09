【PSYCHO-PASS DOMINATOR - 10TH ANNIVERSARY EDITION】12月 発売予定価格:148,500円

Cerevoは、スマート・トイ「PSYCHO-PASS DOMINATOR - 10TH ANNIVERSARY EDITION」を通販サイト「あみあみ」にて予約を受け付けている。発売は12月を予定し、価格は148,500円。

本商品はアニメ「PSYCHO-PASS」に登場する武器「DOMINATOR」を1/1サイズで再現したもの。劇中の造形再現に加え、変形・発光ギミックを搭載。また、劇中同様にドミネーターのシステムボイスを担当された日郄のり子さんの音声も収録されている。100種類以上の音声が収録され、グリップをにぎる、人に向けるなどのアクションに応じて発声する。

(C) Cerevo Inc.

(C) PSYCHO-PASS Committee