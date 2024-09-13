¤Þ¤ë¤ÇµðÂç¤ÊÇúÈ¯¡¡»³²Ð»ö¤Î¾å¶õ¤Ë²ÐºÒÀÑ±À¡¢µ¤¾Ý±ÒÀ±¤¬»£±Æ
¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÇÂ³¤¯Âçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¸½¾ì¤Î¾å¶õ¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇµðÂç¤ÊÇúÈ¯¤¬µ¯¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë²ÐºÒÀÑ±À¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¡£
²ÐºÒÀÑ±À¤Ï£¹Æü¡¢µ¤¾Ý±ÒÀ±¤¬ÃÏµå¤Î¾å¶õ¤«¤é¹â²òÁüÅÙ¤ÇÃÏÉ½¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡£
²ÐºÒÀÑ±À¤ÏÂç¤¤Ê»³²Ð»ö¤ä²Ð»³Ê®²Ð¤Ê¤É¤ÎÌÔÇ®¤ËÈ¼¤Ã¤Æµ¯¤¤ëµ¤¾Ý¸½¾Ý¡£ÌÔÇ®¤Ç¾å¶õ¤ÎÂçµ¤¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤«¤Íð¤µ¤ì¡¢Âçµ¤Ãæ¤Î¾øµ¤¤¬ÎäµÑ¡¦¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ±À¤¬¤Ç¤¤ë¡£²ÐºÒ¤Î±ì¤ä³¥¤â´¬¤¹þ¤ó¤Ç·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÉáÄÌ¤Î±À¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È°Å¤¯¸«¤¨¤ë¡£
ÊÆ¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡Ê£Î£Á£Ó£Á¡Ë¤ÈÊÆÃÏ¼ÁÄ´ºº½ê¡Ê£Õ£Ó£Ç£Ó¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëµ¤¾Ý±ÒÀ±¡Ö¥é¥ó¥É¥µ¥Ã¥È£¸¹æ¡×¤¬£¹Æü¤Ë¤È¤é¤¨¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£
²ÐºÒ¸½¾ì¤Î¾å¶õ¤òÊ¤¤Ã¤¿µðÂç¤Ê²ÐºÒÀÑ±À¤Ï¡¢ÂçÎÌ¤Î±ì¤È³¥¤ò¾å¶õ¹â¤¯´¬¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¾ì¤ÎÅìÂ¦¤Ë¤¢¤ëÇò¤¤ÀÑ±À¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢²ÐºÒÀÑ±À¤Ï±ø¤ì¤¿¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤«»ÈÍÑºÑ¤ß¥³¥Ã¥È¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
±ÒÀ±²èÁü¤Ë¤Ï¡¢²ÐºÒÀÑ±À¤Î²ó¤ê¤ò»³²Ð»ö¤Î±ì¤¬¼è¤ê°Ï¤àÍÍ»Ò¤â¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
£Î£Á£Ó£Á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÐºÒÀÑ±À¤Ï¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤ËÈ¯Ã£¤·¤Æ¡¢Íë±«¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë²ÐºÒÀÑÍð±À¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿Íë±«¤Ï¾Ã²Ð³èÆ°¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¶¯É÷¤äÍîÍë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÐºÒ¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£