Microsoftが2024年9月12日に、ゲーム部門で働く従業員約650人を解雇したことが伝えられました。Microsoftは2024年1月にも1900人規模の人員削減を実施しており、長期的な成功に向けた組織改編が進められています。Microsoft Lays Off Another 650 Staff From Its Video Game Workforce, Xbox Boss Phil Spencer Sends Memo to Staff - IGN

https://www.ign.com/articles/microsoft-lays-off-another-650-staff-from-its-video-game-workforce-xbox-boss-phil-spencer-sends-memo-to-staffMicrosoft lays off another 650 from gaming division | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2024/09/12/microsoft-lays-off-another-650-from-gaming-division/Microsoft lays off 650 more Xbox employees - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/9/12/24242695/microsoft-xbox-layoffs-650-employeesMicrosoftはActivision Blizzardなど、さまざまなゲームメーカーを傘下に収めており、これらの企業はすべてMicrosoftのゲーム部門であるMicrosoft Gamingによって統括されています。2024年9月12日にMicrosoft Gamingのフィル・スペンサーCEOは従業員向けに送付したメールで約650人の人員削減を実施することを発表しました。海外メディアのIGNはスペンサー氏が従業員宛てに送付したメールを入手し、公開しました。その内容は以下の通りです。この1年間、私たちの目標は混乱を最小限に抑えながら、買収したActivision Blizzardを歓迎し、彼らが最高の仕事をできるようにすることでした。そして買収後のチーム構造を調整し、ビジネスを管理する一貫として、長期的な成功のためのビジネスの組織化に向け、Microsoft Gaming全体で約650人(主に企業およびサポート業務)を解雇することを決定しました。これは受け入れがたい報告であることは把握しています。我々は影響を受ける社員のこれまでの貢献に深く感謝しており、退職手当や医療サービス、再就職支援サービスを含む退職パッケージで彼らをサポートしています。今回の組織改編により、当社のコーポレートチームとサポートチーム、およびリソースは、将来的な持続可能な成長に向けて連携し、スタジオチームとビジネスユニットのニーズに合わせて適切にサポートできるようになりました。ビジネス運営の一環として、ゲームのライフサイクルとパフォーマンスを管理するため、いくつかのチームに影響があります。なお、今回の組織改編に伴うゲームやデバイス、ユーザーエクスペリエンスのキャンセルや、スタジオ閉鎖などは計画していません。私たちはこれまで、素晴らしい瞬間もあれば困難な瞬間もありました。今回はそんな困難な瞬間の1つです。今回のような変化を何度も経験するのは大変なことだとは把握していますが、私たちは団結し、お互いに気遣いと優しさを示すことができ、努力することができるはずです。これらの変化を乗り越えるためのご支援とお互いへの思いやりと尊敬に感謝します。Microsoftでは2024年1月に1900人規模の人員削減を実施しており、今回の人員削減はこれに続くものです。MicrosoftがActivision BlizzardとXboxの従業員1900人を解雇 - GIGAZINEまた、2024年5月にはコスト削減の一環として、2021年に買収したベセスダ・ソフトワークス傘下の複数のゲームスタジオを閉鎖しています。Microsoftが「Redfall」「サイコブレイク」「Ghostwire:Tokyo」などを手がけたベセスダ・ソフトワークス傘下の複数のゲームスタジオ閉鎖を決定 - GIGAZINE