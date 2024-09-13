¡ÚÉÔ»×µÄ¡Û¥¿¥Ô¥ª¥«¤«¤éàèàá¿§¤Ë!? ¡ÈÇ¤ÎÆ·¡É¤ÎÊÑ²½¤Ë¡Ö¤¨¤Ã¡¢Æ±¤¸Ç¤Ê¤Î!?¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¡×¡Ö¤³¤ì¤¾¿ÀÈë¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼!!
¤½¤Î¤È¤¤É¤¤Î´Ä¶¤ä´¶¾ð¤Ê¤É¤ÇÊÑ²½¤¹¤ëÇ¤Î¡ÈÆ·¡É¤Î¿§¡£
Æ·¹¦¤Î³«¤¶ñ¹ç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¿§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥«¥Ë¥º¥à¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºßX¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Á¤ã¤Þ¤ë(@ochamarusan0126)¡×¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤³¤ó¤ÊÈæ³Ó²èÁü¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢«¤¦¤ë¤¦¤ë¥¿¥Ô¥ª¥«
¡¡
¢ª¥¥é¥¥éàèàá
¡¡
¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÊÑ²½¤¹¤ëÇ¤ÎÌÜ¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤ÈÉÔ»×µÄ¡£
(@ochamarusan0126¤è¤ê°úÍÑ)
¤¦¤ë¤¦¤ë¥¿¥Ô¥ª¥«(@ochamarusan0126¤è¤ê°úÍÑ)
¥¥é¥¥éàèàá(@ochamarusan0126¤è¤ê°úÍÑ)
¤¨¤Ã¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ã¤Æ¤É¤Ã¤Á¤âÆ±¤¸Ç¤Á¤ã¤ó¤Ê¤Î!?
¿¿¤Ã¹õ¤Ç¤¦¤ë¤¦¤ë¤·¤¿¡Ö¥¿¥Ô¥ª¥«¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜ¡×¤È¡¢Æ©¤ÄÌ¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¥¥é¥¥é¤·¤¿¡Öàèàá¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜ¡×¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤¯¡¢¤È¤Æ¤âÆ±¤¸Ç¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¡£¤ª¤Á¤ã¤Þ¤ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÊÑ²½¤¹¤ëÇ¤ÎÌÜ¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤ÈÉÔ»×µÄ¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³Î¤«¤Ë¤³¤ì¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¡¢¤«¤ÄÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¤Ä¤¤¸«¹û¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¢ö
¤³¤ÎÈæ³Ó²èÁü¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢10Ëü·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤ò³ÍÆÀ(9·î12Æü»þÅÀ)¡£¡Ö¤É¤Ã¤Á¤âåºÎï¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Æ·¥Ë¥ã¡×¡ÖÈþ½Ñ´Û¤È¤«¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤½¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¤À¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¡×¡Ö¤¨¤Ã¡¢Æ±¤¸Ç¤Ê¤Î!?¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÀ¨¤¤¡Ä!¡×¡Ö¤¢¤ÈÆ±Ç¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤Î½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿! ¤«¤ï¤¤¤¤!¡×¡Ö¤³¤ì¤¾¿ÀÈë¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ûÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿
Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Ç¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤ª¤Á¤ã¤Þ¤ë¤¯¤ó¡¢3ºÐ9¥ö·î¤ÎµÓÄ¹¥Þ¥ó¥Á¥«¥ó¤ÎÃË¤Î»Ò¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ë¡¢¤ª¤Á¤ã¤Þ¤ë¤¯¤ó¤ÎÆ·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¥¿¥Ô¥ª¥«ÌÜ¡¢àèàáÌÜ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»£±Æ»þ¤Î´Ä¶¤ä¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«?
¼Ì¿¿¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤ª¤Á¤ã¤Þ¤ë¤ÎÆ·¤ÎÊÑ²½¤Ë²þ¤á¤Æ¶Ã¤¤ò»ý¤Ã¤Æµ¤¤¬ÉÕ¤¡¢º£²ó¥Ý¥¹¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥Ô¥ª¥«¤ª¤á¤á¤ÎÊý¤ÏÌë¡¢°Å¤á¤Î¼¼Æâ¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤ª¤Á¤ã¤Þ¤ë¤Ç¡¢àèàá¤ª¤á¤á¤ÎÊý¤ÏÅ·µ¤¤ÎÎÉ¤¤Æü¤ËÁëºÝ¤ÇÃî¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¶Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¤Á¤ã¤Þ¤ë¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼ÊÑ²½¤¹¤ëÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¤ªÊ¹¤«¤»¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«?
Ç¤ò»ô¤¦¤Î¤Ï¤ª¤Á¤ã¤Þ¤ë¤¬½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤êËèÆü¶Ã¤¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ·¤ÎÊÑ²½¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÀ¸Ì¿¤Î¿ÀÈë¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
Ç¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤!
Ç¤Á¤ã¤ó¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÌÜ¤ÎÊÑ²½¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¢ö
¢«¤¦¤ë¤¦¤ë¥¿¥Ô¥ª¥«¢ª¥¥é¥¥éàèàá¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÊÑ²½¤¹¤ëÇ¤ÎÌÜ¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤ÈÉÔ»×µÄ¡£ pic.twitter.com/3UDe268cKV- ¤ª¤Á¤ã¤Þ¤ë (@ochamarusan0126) August 26, 2024
Æ·¹¦¤Î³«¤¶ñ¹ç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¿§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥«¥Ë¥º¥à¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºßX¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Á¤ã¤Þ¤ë(@ochamarusan0126)¡×¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤³¤ó¤ÊÈæ³Ó²èÁü¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢«¤¦¤ë¤¦¤ë¥¿¥Ô¥ª¥«
¡¡
¢ª¥¥é¥¥éàèàá
¡¡
¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÊÑ²½¤¹¤ëÇ¤ÎÌÜ¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤ÈÉÔ»×µÄ¡£
(@ochamarusan0126¤è¤ê°úÍÑ)
¤¦¤ë¤¦¤ë¥¿¥Ô¥ª¥«(@ochamarusan0126¤è¤ê°úÍÑ)
¤¨¤Ã¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ã¤Æ¤É¤Ã¤Á¤âÆ±¤¸Ç¤Á¤ã¤ó¤Ê¤Î!?
¿¿¤Ã¹õ¤Ç¤¦¤ë¤¦¤ë¤·¤¿¡Ö¥¿¥Ô¥ª¥«¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜ¡×¤È¡¢Æ©¤ÄÌ¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â¥¥é¥¥é¤·¤¿¡Öàèàá¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜ¡×¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤¯¡¢¤È¤Æ¤âÆ±¤¸Ç¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¡£¤ª¤Á¤ã¤Þ¤ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÊÑ²½¤¹¤ëÇ¤ÎÌÜ¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤ÈÉÔ»×µÄ¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³Î¤«¤Ë¤³¤ì¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¡¢¤«¤ÄÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¤Ä¤¤¸«¹û¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¢ö
¤³¤ÎÈæ³Ó²èÁü¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢10Ëü·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤ò³ÍÆÀ(9·î12Æü»þÅÀ)¡£¡Ö¤É¤Ã¤Á¤âåºÎï¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Æ·¥Ë¥ã¡×¡ÖÈþ½Ñ´Û¤È¤«¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤½¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¤À¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¡×¡Ö¤¨¤Ã¡¢Æ±¤¸Ç¤Ê¤Î!?¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÀ¨¤¤¡Ä!¡×¡Ö¤¢¤ÈÆ±Ç¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¤Î½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿! ¤«¤ï¤¤¤¤!¡×¡Ö¤³¤ì¤¾¿ÀÈë¡×¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ûÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿
Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Ç¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤ª¤Á¤ã¤Þ¤ë¤¯¤ó¡¢3ºÐ9¥ö·î¤ÎµÓÄ¹¥Þ¥ó¥Á¥«¥ó¤ÎÃË¤Î»Ò¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ë¡¢¤ª¤Á¤ã¤Þ¤ë¤¯¤ó¤ÎÆ·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¥¿¥Ô¥ª¥«ÌÜ¡¢àèàáÌÜ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»£±Æ»þ¤Î´Ä¶¤ä¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«?
¼Ì¿¿¤Î¥Õ¥©¥ë¥À¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤ª¤Á¤ã¤Þ¤ë¤ÎÆ·¤ÎÊÑ²½¤Ë²þ¤á¤Æ¶Ã¤¤ò»ý¤Ã¤Æµ¤¤¬ÉÕ¤¡¢º£²ó¥Ý¥¹¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥Ô¥ª¥«¤ª¤á¤á¤ÎÊý¤ÏÌë¡¢°Å¤á¤Î¼¼Æâ¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤ª¤Á¤ã¤Þ¤ë¤Ç¡¢àèàá¤ª¤á¤á¤ÎÊý¤ÏÅ·µ¤¤ÎÎÉ¤¤Æü¤ËÁëºÝ¤ÇÃî¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¶Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¤Á¤ã¤Þ¤ë¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼ÊÑ²½¤¹¤ëÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¤ªÊ¹¤«¤»¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«?
Ç¤ò»ô¤¦¤Î¤Ï¤ª¤Á¤ã¤Þ¤ë¤¬½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤êËèÆü¶Ã¤¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ·¤ÎÊÑ²½¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÀ¸Ì¿¤Î¿ÀÈë¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£
Ç¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤!
Ç¤Á¤ã¤ó¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÌÜ¤ÎÊÑ²½¡£¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¢ö
¢«¤¦¤ë¤¦¤ë¥¿¥Ô¥ª¥«¢ª¥¥é¥¥éàèàá¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÊÑ²½¤¹¤ëÇ¤ÎÌÜ¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤ÈÉÔ»×µÄ¡£ pic.twitter.com/3UDe268cKV- ¤ª¤Á¤ã¤Þ¤ë (@ochamarusan0126) August 26, 2024