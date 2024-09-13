Áªµó¥Ý¥¹¥¿¡¼¾òÎã°ÆÄó½Ð¡¡Ä»¼è¡¢·Ç¼¨1Ëç¸ÂÄê¤òÌÀµ
¡¡Áªµó±¿Æ°¤ÈÌµ´Ø·¸¤ÎÆ±°ì¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬ÂçÎÌ¤ËÄ¥¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»öÂÖ¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢Ä»¼è¸©¤Ï13Æü¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Îºß¤êÊý¤òÌÀ³Î²½¤¹¤ë¾òÎã°Æ¤ò¸©µÄ²ñ¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£·Ç¼¨ÈÄ¤ËÄ¥¤ì¤ë¤Î¤ÏÁªµó±¿Æ°ÌÜÅª¤Î¤ß¤Ç³Æ¸õÊä¼Ô1Ëç¤Ë¸Â¤ë¤È¤Î¼ñ»Ý¤òÌÀµ¡£¼¡´ü½°±¡Áª¤Ç¤ÎÅ¬ÍÑ¤â»ëÌî¤ËÁá´üÀ®Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡ÌÜÅª¤ËÈ¿¤¹¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤¬Å±µîÌ¿Îá¤ò¤Ï¤¸¤áÉ¬Í×¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤ë»Ý¤âÀ¹¤ê¹þ¤à¡£¸½¹Ô¸øÁªË¡¤Î²ò¼á¤È±¿ÍÑ¤òÅ°Äì¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÁÀ¤¤¡£
¡¡Á´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¸©Æâ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡¢ÅêÉ¼½ê¤ËÉ¬Í×¤ÊÎ©²ñ¿Í¤Î¶ÈÌ³¤ò±ó³ÖÃÏ¤«¤éÃ´¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ©¤Á²ñ¤¤¡×¤ò´Þ¤à¡¢ÅêÉ¼´Ä¶¸þ¾åºö¤Î¸¡Æ¤¡¦¼Â»Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄê¤á¤ë¡£