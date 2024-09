¥¹¥Î¡¼¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¤ä½Ü¤ÎËÌ³¤Æ»ÁÇºà¤ÎÌ£¤ò´®Ç½¡ª¤¯¤í¤µ¤ïàÝàêÅ¹¡Ø½©¤ÎËÌ³¤Æ»¥Õ¥§¥¢¡Ù

くろさわ珈琲店は、北海道富良野市のホワイトコーン「スノーエンジェル」を使用したとうもろこしメニューの他、旬の北海道素材の味を堪能できる『秋の北海道フェア』を2024年9月6日(金)より開催中です。

くろさわ珈琲店『秋の北海道フェア』

店舗名 :くろさわ珈琲店

所在地 :〒273-0115

千葉県鎌ケ谷市東道野辺5丁目8番27号(パチンコフラミンゴさん横)

電話番号:047-401-5464

アクセス:東武野田線「鎌ケ谷駅」・「馬込沢駅」、

新京成電鉄「鎌ケ谷大仏駅」から歩いて15分

営業時間:9:00 - 18:30(L.O.18:00)

定休日 :なし

じゃがいもやカボチャを使用したメニューなどが楽しめます。

くろさわ珈琲店で北海道気分を堪能できます。

■秋の北海道フェア開催中!

現在くろさわ珈琲店では秋の北海道フェアを開催中です。

富良野産のホワイトコーン「スノーエンジェル」を使用したとうもろこしメニューを堪能できます。

期間:2024年9月6日(金)〜9月30日(月)

提供メニュー:

*ビシソワーズ(じゃがいもの冷製スープ) 550円(税込)

*かぼちゃのポタージュ 550円(税込)

*【おすすめ】焼きとうもろこし(バター醤油味) 490円(税込)

*【おすすめ】とうもろこし(生) 490円(税込)

*【おすすめ】とうもろこしのかき揚げ 590円(税込)

*揚げたて波切りポテトチップス 490円(税込)

*とうもろこしのオムカレー 1,690円(税込)

*十勝小豆のクリームぜんざい 590円(税込)

■ホワイトコーン「スノーエンジェル」って?

北海道富良野市の山部産ホワイトコーン。

生でも楽しめるスーパースイートコーンで、糖度は平均18度から20度前後ととっても甘くてジューシーです。

同店はこのスノーエンジェルを提携の農家さんから直送。

鮮度の良いとうもろこしを使用したメニューを楽しめます。

