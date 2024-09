銀座コージーコーナーのハロウィンスイーツとして、ディズニーヴィランズが大集合したプチケーキアソート「<ディズニー>ヴィランズコレクション(8個入)」が登場。

『塔の上のラプンツェル』の「ゴーテル」や『ピーター・パン』の「フック船長」などをデザインしたケーキがラインナップされます☆

銀座コージーコーナー「<ディズニー>ヴィランズコレクション(8個入)」

価格:3,024円(税込)

販売期間:2024年10月1日(火)〜10月31日(木)※生産上限に達し次第、販売終了

※店頭にて予約受付中

ネット受付:2024年9月26日(木)10:00〜10月19日(土)

ネット受付受け取り:2024年10月1日(火)〜10月24日(木)

ネット予約:銀座コージーコーナー公式サイト内「店舗で受け取りネット予約」

※ネット予約のお受け取りは限定店舗でのサービスです

詰め合わせ内容:

【前列・左から】・ゴーテル『塔の上のラプンツェル』:チョコホイップクリームを絞った、苺ホイップクリームのロールケーキ・女王『白雪姫』:青りんごジャム入りりんごムース・ハートの女王『ふしぎの国のアリス』:バナナホイップクリームのチョコケーキ・正直ジョン&ギデオン『ピノキオ』:キャラメルホイップクリームとチョコホイップクリームのタルト【後列・左から】・アースラ『リトル・マーメイド』:ホワイトチョコホイップクリームのタルト・スカー『ライオン・キング』:ピスタチオホイップクリームのケーキ・フック船長『ピーター・パン』:ストロベリームースとカスタードのタルト・マレフィセント『眠れる森の美女』:ブルーベリーチーズ風味ムース

ハロウィンシーズンに合わせ、ディズニーヴィランズをモチーフにしたプチケーキアソート「<ディズニー>ヴィランズコレクション(8個入)」が銀座コージーコーナーに登場。

ディズニーヴィランズのダークな世界観はそのままに、ケーキの仕上げやピック、フィルムの細部にいたるまで、デザインにこだわったスイーツがアソートされます。

2024年は新たに『塔の上のラプンツェル』の「ゴーテル」、『ピーター・パン』の「フック船長」、『ピノキオ』の「正直ジョン」と「ギデオン」が登場!

仕上げやピック、フィルムのデザインの細部にまでこだわったケーキは、ディズニーヴィランズの妖艶な雰囲気満載です。

「<ディズニー>ヴィランズコレクション(8個入)」に付いてくる専用ボックスのデザインもこだわりポイント。

「マレフィセント」や「女王」「スカー」「アースラ」「ハートの女王」など、それぞれのディズニーヴィランズが際立つようダークな世界観と色合いになっています。

ディズニーヴィランズをイメージしながら、ケーキを見て食べて、ワクワク楽しい時間が過ごせるハロウィンシーズンにピッタリなプチケーキアソート。

銀座コージーコーナーにて2024年10月1日より販売される「<ディズニー>ヴィランズコレクション(8個入)」の紹介でした☆

※品切れの場合があります。また、店舗により発売日が異なる場合や、取扱いしていない場合があります

