¿©´¶¤ÈÉ÷Ì£¤¬²¡¤·´ó¤»¤ëìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¡ª¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö¥¯¥í¥ï¥Ñ¥¤¡×

ブルボンは、層の重なりが贅沢な味わいを生むアーモンドパイ「クロワパイ」を2024年9月17日(火)に発売します。

ブルボン「クロワパイ」

商品名 :クロワパイ

内容量 :7本

発売日 :2024年9月17日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :8カ月

「クロワパイ」は、発酵バターを練り込んだパイ生地の上面に砂糖とクラッシュアーモンドをちりばめて焼いています。

香ばしく色づいた砂糖とアーモンドのザクッとした食感の後に、バターの風味とパイ生地のサクサクとした食感が広がる贅沢なおいしさを楽しめます。

パイ生地の食感を感じる厚みに加え、折り重なる生地の層の数にもこだわった商品です。

