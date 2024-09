童話のような物語で世界の真実を探る！GSE「夢灯華 Noctuary」

GSEは、Gratescaが開発した二人の主人公によるテキストアドベンチャーゲーム《夢灯華 Noctuary》が、2025年内にPlayStation5およびNintendo Switchでリリースされることを発表しました。

GSE「夢灯華 Noctuary」

■タイトル : 《夢灯華 Noctuary》

■対応機種 : PlayStation(R)5, Nintendo Switch(TM)

■発売日 : 2025年内予定

■価格 : 未定

■ジャンル : テキストアドベンチャー、ビジュアルノベル

■プレイ人数 : 1人

■表示対応言語: 日本語、英語、中国語(簡体字・繁体字)

■対応ボイス : 中国語(北京語)、広東語

■日本発売元 : Game Source Entertainment

■開発元 : Gratesca

■CERO : 未定

本作では、プレイヤーは光使いの少女「夢灯此夜」と「彩灯絢夜」となり、童話のような無夜原を旅しながら、騒がしい冒険の日々の中で世界の真相を探ることができます。

《夢灯華 Noctuary》トレーラー

《夢灯華 Noctuary》は、テキストアドベンチャーゲームで、2人の操作可能な主人公が登場します。

プレイヤーは「夢灯此夜」と「彩灯絢夜」を操作して、それぞれの物語を体験します。

夢灯華は「太陽のない」世界であり、光使たちは自らの体内の光で世界を照らします。

童話のような世界は決して永遠に美しいままではなく、二人の主人公は自分たちが「他人の夢」にいることに気づきます。

一方、現実の世界では、光使たちの光が徐々に弱まり、言い表せない不条理な暗流がやがて襲いかかります…。

光使たちは自らの運命に立ち向かうか、消えてしまうか、遠ざかるか、夢の中に深く沈んでいくかを選ばなければなりません。

ゲームの特徴:

戦闘中にキャラクターを自由に切り替え、機転を利かせて敵を倒し、強力な切り替え技や連携技で敵に致命的な一撃を与えることができます。

それぞれ異なる技を持つ二人の主人公は、全く異なる戦闘スタイルを持っています。

冒険の途中で、様々な敵があなたを待ち受けています。

そんな時、華麗で強力な連続攻撃が絶妙な助けとなるでしょう。

流れるような連続コンボを駆使して、敵を征服しましょう!

多彩な遊園任務をこなし、一人前の遊園士になろう!

数十時間に及ぶメインクエストストーリーに加え、20人以上のキャラクターによるサイドクエストがあり、プレイヤーは様々な能力を持つ光使たちと仲間になり、絆を深めることで異なる報酬を得ることができます。

旅の途中で、此夜と絢夜は少女たちの友情と祝福を受け、その力を戦闘の助けに変えます。

各キャラクターの独特な印象が込められた「祝福」花弁を自由に組み合わせ、自分だけの戦闘スタイルをカスタマイズしましょう。

多くの個性的な育成システムを楽しめます!

■権利表記 : (C)2024 Gratesca Studio. All rights reserved. Licensed to and published by Game Source Entertainment in Japan and Asia.

