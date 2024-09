スマートフォンなどのデバイス分解情報や修理工具を展開するiFixitが、バッテリー駆動のはんだごて「FixHub Smart Soldering Iron」を発表しました。FixHub Portable Soldering Station - iFixithttps://www.ifixit.com/fixhubFixHub Smart Soldering Iron Repair Help: Learn How to Fix It Yourself.

https://www.ifixit.com/Device/FixHub_Smart_Soldering_Iron「FixHub Smart Soldering Iron」の見た目はこんな感じ。先端の温度は初期状態だと350度で、管理用ウェブアプリを用いて100度から420度の範囲で調整可能です。お尻の部分にUSB Type-Cコネクタが搭載されており、100Wで動作します。別売りのバッテリー容量55Whのモバイルバッテリー「FixHub Portable Soldering Station」を使えば、合計8時間使用可能です。また、「FixHub Portable Soldering Station」には「FixHub Smart Soldering Iron」の温度を調整する機能も搭載されています。「FixHub Smart Soldering Iron」は既に予約の受付が始まっており、「FixHub Smart Soldering Iron」の単品価格は79.95ドル(約1万1300円)、「FixHub Portable Soldering Station」とのセット価格は249.95ドル(約3万5300円)、「FixHub Portable Soldering Station」に加えてはんだやワイヤーカッターなどが付いてくる「Power Series Soldering Toolkit」は299.95ドル(4万2300円)です。iFixit Smart Soldering Iron | 100W Fast-Heating USB-Chttps://www.ifixit.com/products/fixhub-power-series-smart-soldering-ironiFixit Portable Soldering Station | 100W Dual USB-Chttps://www.ifixit.com/products/fixhub-power-series-portable-soldering-stationFixHub | Power Series Soldering Toolkithttps://www.ifixit.com/products/fixhub-soldering-toolkit