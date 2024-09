2024年10月18日(金)日本公開予定の実写映画『ボルテスV レガシー』のボルテス・チーム5人とボアザン帝国地球征服軍の4人の合計9人を演じる吹替キャストが発表された。ボルトマシン1号機パイロットのスティーヴ・アームストロング(原作アニメ版の剛健一)は小林千晃、プリンス・ザルドス(原作アニメ版のハイネル)は諏訪部順一が演じる。特撮ファンにはキョウリュウブルー役でおなじみ金城大和も出演。この吹替キャストによる音声の入った「吹替版 ”超電磁” 予告」も公開された。さらに、2024年9月13日(金)から特典付きの2種類の映画前売券の受け付けも開始された。

『ボルテスV レガシー』は、1977年から放送された日本のテレビアニメ『超電磁マシーン ボルテスV』が、約半世紀の時を経て、熱狂的な支持を受けているフィリピンで実写化された作品。生まれ故郷・日本に凱旋するのを記念し、フィリピンの制作陣によって新規シーンが追加され、評価が高かったCGのクオリティをさらにアップさせた「超電磁編集版」となっている。現在、毎週金曜日に原作となるアニメ『超電磁マシーン ボルテスV』がYouTubeで5話ずつ配信され、実写版ではこのキャラクターの吹替を誰が担当するのだろうという期待の声が挙がる中、9人の吹替キャストが一挙に発表された。主人公であり、ボルトマシン1号機パイロットのスティーヴ・アームストロングを演じるのは『マッシュル -MASHLE-』マッシュ・バーンデッド役、『地獄楽』画眉丸役、『葬送のフリーレン』シュタルク役を担当する小林千晃。本作を特徴づける多くのセリフはスティーヴのもので、小林は「必殺技のシーンではアニメ版とフィリピン版のイントネーションとのバランス感を大切に演じさせていただきました」と、原作アニメと実写版の双方を大切に演じたことを明かしている。これまでよりも力強さが前面に出たキャラクターを演じる小林の演技にもご注目いただきたい。スティーヴと共に戦うボルテス・チームでは、2号機パイロットのマーク・ゴードンを、『獣電戦隊キョウリュウジャー』有働ノブハル/キョウリュウブルー役、『仮面ライダーギーツ』豪徳寺武/仮面ライダーシロー役を担当した金城大和、3号機パイロットのビッグ・バート・アームストロングを『文豪ストレイドッグス』宮沢賢治役、『星と翼のパラドクス』カズマ役を担当した花倉桔道、4号機パイロットのリトル・ジョン・アームストロングを『るろうに剣心 −明治剣客浪漫譚−』明神弥彦役、『アイドルマスター シンデレラガールズ』結城晴役を担当した小市眞琴、5号機パイロットのジェイミー・ロビンソンを『マクロスF』ランカ・リー役、『ハピネスチャージプリキュア!』キュアラブリー/愛乃めぐみ役を担当下中島愛がそれぞれ演じた。「レッツ・ボルトイン!」の「イン」の部分でチーム5人で息を合わせる様子は、その後に続く合体シーンや戦闘シーンへの期待感を高めている。一方、敵であるボアザン帝国地球征服軍司令官であり、ボアザン帝国の皇族でもあるプリンス・ザルドスには『呪術廻戦』両面宿儺役、『僕のヒーローアカデミア』相澤消太役、『テニスの王子様』跡部景吾役を担当する諏訪部順一。本作『ボルテスV レガシー』についての発表があった時に、プリンス・ハイネル(原作アニメでの名前、本作ではザルドス)をやりたいとSNSに投稿したことが、今回の配役に繋がったという。放送当時に屈指の人気を誇っただけではなく、その後のアニメや特撮作品での敵の設定に多大な影響を及ぼした重要なキャラクターを、出演俳優に合わせた若々しさがありながら、使命を帯びた芯の強さを感じさせる演技で、新たな魅力を加えて生まれ変わらせた。また、原作アニメでも行われているある仕掛けを本作でも諏訪部が行っている。この「仕掛け」は後日発表されるとのことだ。ザルドスと共に地球征服を企むボアザン星のキャラクターは、兵器の開発を担当するザンドラを『ラブライブ!』星空凛役、『オッドタクシー』白川役の飯田里穂、戦略担当のドラコを『レジェンド・オブ・トゥモロー』、『山賊のむすめ ローニャ』などで吹替を務める樋山雄作、2人目の兵器開発担当者・ズールを『TAXi ダイヤモンド・ミッション』ミシェル役、『FARGO/ファーゴ:カンザスシティ』ラビ・ミリガン役の越後屋コースケが演じた。見た目同様、声でもそれぞれのキャラクターの個性の強さが表現されている。吹替キャストの発表と同時に公開になった「吹替版 ”超電磁” 予告」は、諏訪部演じるプリンス・ザルドスの「地球への侵略を開始せよ」というその後の激しい戦いを予感させるセリフからスタートし、ボルテスVの合体シーンや戦闘シーンでの必殺技など、主人公・スティーヴを演じる小林千晃の叫びが強い印象を残すものとなっている。映像としては初めてメカ以外のキャラクターが登場し、フィリピン人歌手ジュリー・アン・サン・ホセによる主題歌『ボルテスVの歌』にのせて、映画のストーリーがこれまで以上に伝わる予告だ。また、映画の公開を1カ月後に控え、2種類の前売券が2024年9月13日(金)に発売される。ムビチケ前売券(オンライン)は午前0時より販売中で、購入者にはオリジナルの「レッツ・ボルトイン!スマホ壁紙」が特典として付く。正午(12時)に発売となるエンタメプリント(映画前売券付きブロマイド)は、このためだけに撮り下ろした写真を使用した5種類のブロマイドに映画前売券が付いたアイテム。絵柄はランダムとなり、うち1種はシークレットだ。フィリピンのボルテス愛に吹替キャスト陣が熱演で応えた『ボルテスV レガシー』、2024年10月18日(金)日本公開予定!(C)TOEI Co. Ltd, Telesuccess All Rights Reserved