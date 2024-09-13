Ì±´Ö¿Í½é¤ÎÁ¥³°³èÆ°¡¡¥¹¥Ú¡¼¥¹XÍ¿Í±§ÃèÈô¹Ô¤Ç¤Ï¥¢¥Ý¥í·×²è°ÊÍè¡¢ÃÏµå¤«¤éºÇ¤â±ó¤¯¤Ø
¡¡ÆüËÜ»þ´Ö12Æü¸á¸å7»þÈ¾¤¹¤®¡£¥¹¥Ú¡¼¥¹X¤Î±§ÃèÁ¥¡Ö¥¯¥ë¡¼¥É¥é¥´¥ó¡×¤Î¥Ï¥Ã¥Á¤ò³«¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Ï±§Ãè¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼Â¶È²È¡¦¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¥Þ¥ó»á¤¬¼ê¤¹¤ê¤òÅÁ¤Ã¤Æ¡¢°ìÊâ¤º¤Ä¾å¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÂç¤¤ÊÃÏµå¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËÎò»ËÅª¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£
¡¡Ì±´Ö¤Î±§ÃèÁ¥¤ÇÌ±´Ö¿Í¤¬±§Ãè¶õ´Ö¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ë¾å½é¤á¤Æ¡£±§ÃèÁ¥¤ÎÃæ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¿¿¶õ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î´Ä¶¤ËÂÑ¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê±§ÃèÉþ¤ò»î¤¹°ÕÌ£¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¹âÅÙ400¥¥í¤Ë¤¢¤ëISS¤è¤ê¤âÍÚ¤«¤Ë±ó¤¤¡¢ºÇ¹â¹âÅÙ1400¥¥í¤Þ¤ÇÅþÃ£¤¹¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Í¿Í±§ÃèÈô¹Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÈ¾À¤µªÁ°¤Ë·î¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥Ý¥í·×²è°ÊÍè¡¢ÃÏµå¤«¤éºÇ¤â±ó¤¯¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2024Ç¯9·î13ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼Â¶È²È¡¦¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¥Þ¥ó»á¤¬¼ê¤¹¤ê¤òÅÁ¤Ã¤Æ¡¢°ìÊâ¤º¤Ä¾å¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÂç¤¤ÊÃÏµå¤¬¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤ËÎò»ËÅª¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£
¡¡Ì±´Ö¤Î±§ÃèÁ¥¤ÇÌ±´Ö¿Í¤¬±§Ãè¶õ´Ö¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ë¾å½é¤á¤Æ¡£±§ÃèÁ¥¤ÎÃæ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¿¿¶õ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î´Ä¶¤ËÂÑ¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê±§ÃèÉþ¤ò»î¤¹°ÕÌ£¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¹âÅÙ400¥¥í¤Ë¤¢¤ëISS¤è¤ê¤âÍÚ¤«¤Ë±ó¤¤¡¢ºÇ¹â¹âÅÙ1400¥¥í¤Þ¤ÇÅþÃ£¤¹¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Í¿Í±§ÃèÈô¹Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÈ¾À¤µªÁ°¤Ë·î¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥Ý¥í·×²è°ÊÍè¡¢ÃÏµå¤«¤éºÇ¤â±ó¤¯¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2024Ç¯9·î13ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë