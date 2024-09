【映画「ボルテスV レガシー」】10月18日 公開予定

映画「ボルテスV レガシー」の吹替キャスト9人が一挙解禁となり、吹替音声の入った映像「吹替版“超電磁”予告」も公開された。映画は10月18日より公開予定。

今回解禁となったのは、メインのキャラクターであるボルテス・チームの5人、ボアザン帝国地球征服軍の4人を演じる吹替キャスト。スティーヴ役の小林千晃さん、ザルドス役の諏訪部順一さんをはじめ、金城大和さん、花倉桔道さん、小市眞琴さん、中島愛さん、飯田里穂さん、樋山雄作さん、越後谷コースケさんが出演する。

また、本日9月13日より特典付き映画前売券(2種)の販売が開始される。

「『ボルテスV レガシー』吹替版“超電磁”予告」公開

本映像は、諏訪部順一さん演じるプリンス・ザルドスの「地球への侵略を開始せよ」というその後の激しい戦いを予感させるセリフからスタートし、ボルテスVの合体シーンや戦闘シーンでの必殺技など、主人公・スティーヴを演じる小林千晃さんの叫びが強い印象を残すものとなっている。映像としては初めてメカ以外のキャラクターが登場し、フィリピン人歌手ジュリー・アン・サン・ホセさんによる主題歌「ボルテスVの歌」にのせて、映画のストーリーがこれまで以上に確認できる。

特典付き映画前売券(2種)販売開始

映画の公開を1カ月後に控え、2種類の前売券が9月13日より発売される。

ムビチケ前売券(オンライン)は0時より販売中で、購入者にはオリジナルの“レッツ・ボルトイン!スマホ壁紙”が特典として付属する。

また、12時に発売となるエンタメプリント(映画前売券付きブロマイド)は、このためだけに撮り下ろした写真を使用した5種類のブロマイドに映画前売券が付いたアイテム。絵柄はランダムとなり、うち1種はシークレットになっている。

吹替キャスト&コメントを紹介

スティーヴ・アームストロング役:小林千晃さん

本作の主人公 スティーヴ・アームストロングは、ボルトマシン1号機パイロット。

【小林千晃さん コメント】

原作のアニメは、映像の演出もですが、大先輩である声優の皆さんの演技も個性的で、まさに登場人物たちが「生きている」と思わせられる表現でした。実写版には原作リスペクトを感じる演出を随所に発見でき、普段から日本のアニメ業界に身を置く身として、遠い海の向こうでも愛していただけていることに誇りを感じました。

作品は、家族愛を丁寧に描かれていたため、凄く感情移入しやすかったです。アニメで使用されていた掛け声や必殺技が登場した際にはとてもテンションが上がりましたね(笑)スティーヴは一家の長男としてしっかりしつつも、十代の青年らしい無鉄砲さも意識して臨みました。必殺技のシーンではアニメ版とフィリピン版のイントネーションとのバランス感を大切に演じさせていただきました。

これまでボルテスVを応援してくださっている方はもちろん、これを機に初めて触れるという方も楽しめる作品になっているかと思いますので、是非ご覧いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします! レッツ・ボルトイン!

【小林千晃さん 出演作品】

「マッシュル -MASHLE-」マッシュ・バーンデッド役、「地獄楽」画眉丸役、「葬送のフリーレン」シュタルク役

スティーヴと共に戦うボルテス・チーム

2号機パイロット「マーク・ゴードン」役:金城大和さん

【金城大和さん コメント】

今回出演のお話をいただいてアニメを観たのですが、アニメならではのキャラクターの素晴らしさ、それをしっかり確立させるバックボーンなど、綿密に人間(生命体)を描いているので、すぐにのめり込みました。実写版は、フィリピンの皆様の愛とリスペクトを深く感じます (ひしひしと感じる) 。「ボルテスV」のVはファイブと読みますが、「ボルテス ラブ」と読んでも良いんじゃないかと。

青の戦士となり地球を守る。経験なのか直感なのか分かりませんが、何故か僕には出来る気がします!フィリピンの皆様の大きすぎる愛を全員で受け止め、さらに日本語吹替チームの愛も足してお届けいたします。レッツ・ボルトイン!

【金城大和さん 出演作品】

「獣電戦隊キョウリュウジャー」有働ノブハル/キョウリュウブルー役、「仮面ライダーギーツ」豪徳寺武/仮面ライダーシロー役

3号機パイロット「ビッグ・バート・アームストロング」役:花倉桔道さん

【花倉桔道さん コメント】

ビッグ・バートはアームストロング3兄弟の次男という事で、しっかりした面もありながら純粋で真っ直ぐな少年らしさも持っているキャラクターだと思います。マット・ロザノさんが演じたビッグ・バートも魅力的なキャラクターでしたので、自分もボルテスV愛をもって魅力的なキャラクターとなるよう演じさせて頂きました。

全国のボルテスVファン、ロボットファンの皆様! きっと大きな期待も持ちながら、どこか不安も抱えていらっしゃることかと思います。僕も観るまでは同じ気持ちでおりました。ですが、ご安心下さい。フィリピンの大きすぎる本物の愛で映像化されたこの作品は、とても素晴らしいものになっています!ぜひ劇場のスクリーンでご覧下さい!

【花倉桔道さん 出演作品】

「文豪ストレイドッグス」宮沢賢治役、「星と翼のパラドクス」カズマ役

4号機パイロット「リトル・ジョン・アームストロング」役:小市眞琴さん

【小市眞琴さん コメント】

以前、アニメのイベントでフィリピンに行った際、すごい熱量の応援を直に浴びて、とても感動したのを鮮明に覚えています。その出来事もあって、今回フィリピンでの制作と聞いた時はとても嬉しかったですし、映像を拝見した際に伝わってきた〝愛と熱量〟は、まさにその時に感じたものと同じでした。その熱量に負けないように頑張らねばと思いました。

もともとボルテスVが好きな方はもちろん、初めて見る方も楽しんで頂けるストーリーです。アームストロング家のシーンが個人的にとても楽しかったので、ご覧になった際は注目して頂けたらと思います!ぜひ劇場に足を運んで頂けたら嬉しいです!

【小市眞琴さん 出演作品】

「るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-」明神弥彦役、「アイドルマスター シンデレラガールズ」結城晴役

5号機パイロット「ジェイミー・ロビンソン」役:中島愛さん

【中島愛さん コメント】

私の母はフィリピン人で、子供の頃に「ボルテスV」をみんな夢中になって観ていた、とよく話してくれていました。日本とフィリピンをルーツに持つ私にとって、それぞれの国がこんなに素敵なかたちで繋がっていることがとても嬉しいですし、携わることができて幸せです。

ジェイミーはきびしい戦いの中でも、冷静さを忘れずにみんなを励ます性格なので、強い芯がありつつ温かみも感じられることを大事に演じました。ひとつひとつの台詞が胸に刺さり、台本を読んだ段階で涙が。そしてアフレコ現場でも静かに涙してしまいました。

アニメへの最大限のリスペクトと愛情が詰まっていて、胸を打たれる作品になっています。物語も映像もとにかく美しいので、ぜひ劇場の大スクリーンで堪能してください!

【中島愛さん 出演作品】

「マクロス F」ランカ・リー役、「ハピネスチャージプリキュア!」キュアラブリー/愛乃めぐみ役

プリンス・ザルドス役:諏訪部順一さん

プリンス・ザルドスは、敵であるボアザン帝国地球征服軍司令官であり、ボアザン帝国の皇族でもあるキャラクター。

【諏訪部順一さん コメント】

原作となる「超電磁マシーン ボルテスV」は、本放送時にリアルタイムで視聴していた世代です。5体のマシーンが合体し巨大ロボに! 今でも胸が熱くなります。DNAレベルで刻み込まれている感じですね。そして、そのストーリーもあって、フィリピンで人気を博していたことも以前から存じ上げていました。さらに、その熱をもって実写作品が製作されるというニュースも早くから耳に。

SNSで「ハイネル(ザルドス)の吹替を演りたい!」的なことを投稿していたのですが、まさか御縁があるとは……。出演が決まった時は本当にうれしかったです。演じるにあたって、スティーヴたちとのバランスや諸々を鑑み、自分が想定していたよりもかなり若めに演じました。うまく作品に馴染めているとよいのですが(笑)。

作り手の情熱やこだわりがひしひしと伝わってくる本作。より多くのみなさんにごらんいただけますと幸いです。よろしくお願いします!

【諏訪部順一さん 出演作品】

「呪術廻戦」両面宿儺役、「僕のヒーローアカデミア」相澤消太役、「テニスの王子様」跡部景吾役

ボアザン星のキャラクター

ザルドスと共に地球征服を企む。

ザンドラ役:飯田里穂さん

ザンドラは兵器の開発を担当する。

【飯田里穂さん コメント】

始まりから終わりまで展開が読めなくて、さらに驚く展開があったところで台本チェックの最中に思わず涙を流してしまいました。それくらい作品にのめり込んでしまいました。悪の組織の紅一点というずっと挑戦してみたかった役どころでした。常にザルドスに対する忠誠心を忘れずに、そしてザンドラとしての知的であり素敵な女性の魅力を出せるように意識しました。

日本の歴史あるアニメがフィリピンで本気の実写化という特別な作品。それに吹替を本気でさせていただきました。色々な方の本気が詰まってます。長年作品のファンの皆様はもちろん、初めての方でもこの映画「ボルテスV レガシー」からご覧いただけたら魅力にハマってしまうこと間違いなし! ぜひ何度でもご覧ください。

【飯田里穂さん 出演作品】

「ラブライブ!」星空凛役、「オッドタクシー」白川役

ドラコ役:樋山雄作さん

ドラコは戦略を担当する。

【樋山雄作さん コメント】

台本を読んで作品に宿る真っ直ぐなメッセージを、しっかりと伝えてくれているので、原作のファンの方も納得して楽しんでいただける作品になっているのではないかと感じました。アフレコでは、原作アニメのキャラクターイメージを損なわず、また吹き替えということで、実写版でドラコを演じている役者の方のお芝居や物語の世界観を汲み取った上で、そこに自分だったらこうするという部分を追加しています。

なぜ「ボルテスV」が異国の地であるフィリピンで大人気なのか、その理由をこの「ボルテスV レガシー」という作品を通してフィリピンの方達の熱い思いと大きな愛を皆さんに実感して欲しいです。是非劇場で御覧ください!

【樋山雄作さん 出演作品】

「レジェンド・オブ・トゥモロー」、「山賊のむすめ ローニャ」などで吹替を務める

ズール役:越後屋コースケさん

ズールは2人目の兵器開発担当者。

【越後屋コースケさん コメント】

日本のアニメがフィリピンで実写化!! それだけ愛のある方達が、愛の詰まったボルテスV、凄いクオリティになるのは間違いなし!! 沢山の方にこの想いが伝わるのではないかと、ひしひしと感じております。きっとフィリピン人の義理の母が知ったら現地に住んでいるその両親達にもある意味親孝行ができるかも、喜んでくれるかも! と嬉しくなりました。そしてボルテスⅤを楽しみに待ってくれている方に早く届けたいなと感じました!

ボルテスVを楽しみにしてくださってる皆様、劇場の大きなスクリーンでの合体シーン! これはかなり胸熱だと思います!! あー!! 乗りたい!! 少しでも多くの方に届いて楽しんでいただけるよう心から願っております。

【越後屋コースケさん 出演作品】

「TAXi ダイヤモンド・ミッション」ミシェル役、「FARGO/ファーゴ:カンザスシティ」ラビ・ミリガン役

