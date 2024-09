¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤Ê¤É¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª¥¨¥¸¥½¥ó¥Þ¥Þ¡Ö¥¨¥¸¥½¥ó¤Î¤ªÈ¤¡×

エジソンママは、人気のディズニーキャラクターを採用したエジソンのお箸(サイズ2種)全7品を発売します。

エジソンママは、人気のディズニーキャラクターを採用したエジソンのお箸(サイズ2種)全7品を発売。

■開発背景〜大好きなディズニーキャラクターと、正しいお箸の持ち方でもっと楽しい食事に。

食事の時間がより楽しくなるよう、大人気のディズニーキャラクターたちを採用し、成長にあわせてお使いいただけるサイズ2種類を同時に発売します。

■人気のディズニーキャラクターが勢ぞろい!

エジソンのお箸(R)シリーズの中の2サイズを展開。

お気に入りのキャラクターがお子様の食事をさらに楽しませてくれます。

・お箸I(2歳〜就学前ごろ)

お子様に愛される人気キャラクターがキラキラとしたホログラムが輝くポップなデザインに。

愛らしい表情の「アリエル」・不動の人気を誇るプリンセス「ラプンツェル」・クールなデザインで魅了する映画『カーズ』の「マックイーン」全3種

・お箸KID’S(入園〜小学校低学年ごろ)

お箸KID’S シリーズでは、初のディズニーキャラクターの採用。

“一般のお箸への、あと一歩”を応援するシリーズコンセプトから、ママ・パパも思わず手にしたくなる大人っぽいおしゃれなデザインに。

時代を経ても愛され続ける魅力的な「シンデレラ」・大人っぽい洗練された「ジャスミン」・映画『トイ・ストーリー』から大人気の「バズ・ライトイヤー」「リトル・グリーン・メン/エイリアン」に加え、裏面の隠れ「レックス」・疾走感あふれる映画『カーズ』の「マックイーン」全4種

■エジソンのお箸の特徴

〈ポイント1:リングが自然な持ち方をサポートし、簡単ステップアップ〉

はじめてお箸を使う際、どこに指を置いたらよいか、どうやって動かしたらよいか、お子様は迷ってしまうかもしれません。

2歳ごろからお使いいただけるエジソンのお箸Iは親指・人差し指・中指に補助リングが付いており、自然に無理なく持つことができます。

そしてステップアップとして、入園を迎えるころのお子様におすすめのエジソンのお箸KID’Sは、親指のリングがフックになって開放的に。

やわらかなシリコン製の補助リングは、取り外し可能(人差し指・中指に限る)。

順を追って1つずつ外して使用すれば、一般のお箸への移行をスムーズにサポートします。

〈ポイント2:交差箸を防止〉

連結部でお箸を1本1本固定し、交差を防ぎます。

連結部の仕様はサイズによって異なります

・エジソンのお箸I :極限まで隙間がなく、内部に水が入りにくい仕様。

・エジソンのお箸KID’S:お箸の上部を持ち、左右に引き抜くと分離可能。

簡単に洗浄できます。

〈ポイント3:つかみやすい箸先〉

すべり止め加工で小さな具材やつるつるしたものもつかみやすい

・エジソンのお箸I :すべり止め加工された平らな箸先

・エジソンのお箸KID’S:凹凸のすべり止め加工

■登場予定のラインナップ

今回のラインナップのほかに、フォーク&スプーンなどディズニーキャラクターのカトラリーが秋以降に登場予定です。

■商品概要

商品名 :エジソンのお箸

メーカー希望小売価格:1,210円(税込)

種類 :右手用(アリエル クラシック/

ラプンツェル チャーミング/カーズ レトロ)

商品名 :エジソンのお箸KID’S

メーカー希望小売価格:1,320円(税込)

種類 :右手用(シンデレラ リッチ/ジャスミン リッチ/

トイ・ストーリー ユニバース/カーズ レーシング)

