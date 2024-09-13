ÀÅ²¬¸©ÉÙ»ÎµÜ»Ô¤Ë½»¤à80Âå¤Î½÷À­¤¬9·î12Æü¡¢Â¹¤ò¤«¤¿¤ëÃË¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤Ç¡¢¸½¶â60Ëü±ß¤È¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É2Ëç¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ëº¾µ½»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÙ»ÎµÜ»Ô¤Ë½»¤à80Âå¤ÎÌµ¿¦¤Î½÷À­¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢12Æü¸áÁ°9»þ45Ê¬º¢¡¢Â¹¤ò¤«¤¿¤ëÃË¤«¤é½÷À­¤Î²È¤ËÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡ÖÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¤¬Âå¶â¤¬¹â¤¤¡×¡ÖÍÑ°Õ¤·¤¿¤ª¶â¤Ç¤ÏÂ­¤ê¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡Ö³°¤Î¾Ã²Ð´ï¤ÎÈ¢¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡×¡Ö¥³¥í¥Ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÄ¾ÀÜ²ñ¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¡×¤Ê¤É¤È»Ø¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

½÷À­¤Ï¡¢¸½¶â60Ëü±ß¤È¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É2Ëç¤ò¡¢¼«Âð³°¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Ã²Ð´ï³ÊÇ¼È¢¤ËÃÖ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢²¿¼Ô¤«¤Ë»ý¤Áµî¤é¤ì¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

½÷À­¤¬¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÂ¹¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤íÏÃ¤¬¹ç¤ï¤º¡¢¤À¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤­¡¢·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É¤Ç¶â¤¬°ú¤­½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¡¢¸½ºß¡¢ÁÜººÃæ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¸½¶â¤ä¥­¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É¤òÅÏ¤·¤Æ¡Ù¤È¤ÎÊ¸¸À¤Ïº¾µ½¡ª¡×¡ÖÌÌÀÜ¤òÈò¤±¤ë¶âÁ¬¼ø¼õ¤ÎÍ×µá¤Ïº¾µ½¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£