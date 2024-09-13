¡Ö¿ÆÀÚ¿´¤«¤é¤Î¹ð¤²¸ý¡×¤À¤«¤é¤³¤½¥¿¥Á¤¬°¤¤¡Ä¡Ö¿Å¤ò¤¯¤Ù¤Ë¤¯¤ë¿Í¡×¤Ï¤Ê¤¼Áê¼ê¤òÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤ë¤Î¤«
¿Å¤ò¤¯¤Ù¤Ë¤¯¤ë
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Î¾¾±º»ÖÊæ¤¬¡¢9·î3ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØA LABBO¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢SNS¾å¤Ë¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤¹þ¤à¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£È¯Ã¼¤Ï¡¢¾¾±º¤¬ÃÎ¿Í¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¼«¿È¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¾·ÂÔ¤·¡¢¤½¤ÎÍâÆü¤Ë·ï¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡Ö¤ª¾Ð¤¤¸«¤Æ»à¤Ì¤Û¤É¾Ð¤¤¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈSNS¤Ë½ñ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡¢Â¾°¦¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Å¤ò¤¯¤Ù¤ë¤Ê¡ª¤È·ãÅÜ¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Î¾¾±º»ÖÊæ¤Î»Ñ
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤òÈ¯¸«¤·¤¿ÃÎ¿Í¤ÎÊüÁ÷ºî²È¤¬¾¾±º¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¾¾±º¤ÏÅÜ¤ê¤òÏª¤ï¤Ë¤·¡¢ÊüÁ÷ºî²È¤Î¹ð¤²¸ý¤ò¡Ö¿Å¤ò¤¯¤Ù¤Ë¤¯¤ë¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£¾¾±º¤Ï¤½¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¡¢¡ÖºòÆü¹Ô¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¾Ð¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é»à¤Ì¤Û¤É¾Ð¤¦¥é¥¤¥Ö¤¬¸«¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡×¤È²ò¼á¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£°ìÊý¤Ç¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤½¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¥é¥¤¥Ö¤ËËþÂ¤·¤¿¤«¤é¡Ö¤Þ¤¿¤¢¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ð¤¤¤¿¤¤¡×¤È¹¥°ÕÅª¤Ë½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤Î»ØÅ¦¤âÂ¿¿ô½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿¿°Õ¡¢¤½¤·¤Æ¾¾±º¤¬ËÜµ¤¤ÇÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢¡Ö¿Å¤ò¤¯¤Ù¤Ë¤¯¤ë¡×¹Ô°Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¡£¡ÖÃÎ¤é¤Ì¤¬Ê©¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¿¿Íý¤Ç¤¢¤ë¡£¿Í¤Ï¡¢¤¤¤Á¤¤¤Á¼«Ê¬¤Ø¤Î°¸ý¤òÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡°¸ý¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢ÍÌ¾ÌµÌ¾¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢Ã¯¤â¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£ÌµÏÀ¡¢ÍÌ¾¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤Î¿ô¤ÏËÄÂç¤À¤·¡¢°ìÈÌ¿Í¤Ç¤â²ñ¼Ò¤Î¥¨¥é¤¤¿Í¤ä¡¢Ä®Æâ²ñ¤ÎÀ¤ÏÃÌòÅª¤Ê¿Í¤Ê¤ÉÎ©¾ì¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°¸ý¤Î¿ô¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¡£
¤½¤Î¾ðÊó¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç
¡¡°ìÈÌ¿Í¤Ç¤â¡¢Ì¾Á°¤¬¤¢¤ëÄøÅÙÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢º£¤Î»þÂå¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤â°¸ý¤Ï½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë°û¿©Å¹¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¯¥Á¥³¥ß¥µ¥¤¥È¤äSNS¤Ç¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ÎÅ¹¤¬¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ä¤é¡Ö¥³¥¹¥Ñ¤¬°¤¤¡×¡ÖÅ¹°÷¤ÎÂÖÅÙ¤¬ºÇ°¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤«¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¬¥µ¥¤¥È¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ëºï½ü°ÍÍê¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤â¾Æ¤±ÀÐ¤Ë¿å¡£ÀµÄ¾°¸ý¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¼«±Òºö¤Ï¡Ú1¡ÛÉ¾È½¤ò¤¤¤Á¤¤¤Á¸«¤Ê¤¤¡Ú2¡Û¥¨¥´¥µ¡¼¥Á¤ò¤·¤Ê¤¤¡Ú3¡Û¥³¥á¥ó¥È½ñ¤¹þ¤ßÉÔ²Ä¤È¤¹¤ë¡¢¤Î3¤Ä¤Ë¹Ê¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¼«¾Î¡¦¿ÆÀÚ¤Ê¿Í¡¹¤¬¡Ö¿Å¤ò¤¯¤Ù¤ËÍè¤ë¡×¤³¤È¤À¡£
¡¡¤¯¤Ù¤Ë¤¯¤ëÅö¿Í¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î°¸ý¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Î¿ÍÊª¤Ïº£¸å¿®ÍÑ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×¤ä¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î°¸ý¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Çºï½ü°ÍÍê¤ò½Ð¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¿ÆÀÚ¿´¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Ì©¹ð¤ò¼õ¤±¤ëÂ¦¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡Ö¤½¤Î¾ðÊó¡¢¤¤¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡£º£¸å°ìÀÚ¤ä¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¡£¼«Ê¬¤ÎÉ¾È½¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤¢¤ì¤ÐÊÌ¤À¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë°¸ý¤Ê¤ó¤ÆÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤Î°¸ý¤¬¤è¤Û¤É¤Ò¤É¤¯¡¢¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤ÎÃüÍî¤ä¡¢½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤«¤é¤Î²ò¸Û¤Ë·Ò¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Êü¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
²¼ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤ä¤á¤Æ
¡¡ÊüÃÖ¤Ç¤¤Ì°¸ý¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¤«¤Ä¤Æ¡¢·Ý¿Í¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ê¡¼¥¥¯¥Á»á¤ËÂÐ¤·¤Æ½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¡¢ÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÈà¤ÏÂÎ©¶è¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¥³¥ó¥¯¥ê»¦¿Í»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢»ö¼ÂÌµº¬¤ÎÈðëîÃæ½ý¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ò¿®ÍÑ¤·¤¿¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÅù¡¢»Å»ö¤ÎÈ¯Ãí¼ç¤Ï¡¢¥¥¯¥Á»á¤Ø¤Î»Å»ö¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òí´í°¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢»öÌ³½ê¤Ï¤¤¤Á¤¤¤ÁÈÝÄê¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡CM¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î°É¾¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é·ÀÌó²ò½ü¤Ç¤¹¡×¤È¹¹ð¼ç¤Ï¸À¤¤½Ð¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¸í²ò¤¬²ò¤±¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢À¤´Ö¤Î°ìÄê¿ô¤¬¤³¤Î¥Ç¥Þ¤ò¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÏCM¥¥ã¥é¤È¤·¤Æ¤Ï»È¤¤¤Å¤é¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¡»¡»»á¤ÏÉÔÎÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡»¡»»á¤ÎÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤¹¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢²ÈÄíÉÔÏÂ¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Î¤âÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿°¼Á¤Ê¤â¤Î¤ÏÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¾ðÊó¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢ËÁÆ¬¤Î¾¾±º»ÖÊæ¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤Á¤¤¤Á¤½¤Îºî²È¤ÏÅÁ¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ðÊó¤À¡£
¡¡»ä¼«¿È¤â½ðÌ¾µ»ö¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¡¢Ãøºî¤âÂ¿¿ô¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°¸ý¤Ï½ñ¤«¤ì¤ë¡£Ãæ¤Ë¤ÏÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬½ñ¤¹þ¤ó¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤é¤¬Ä¾ÀÜ¼«Ê¬¤Ë°¸¤Æ¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤·¤Ð¤·¤Î´Ö¡¢·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢»ä¤¬ÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤ó¤À¤Ï¤º¤Î¡¢SNS¾å¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿°¸ý¤Î¥¹¥¯¥·¥ç¤äURL¤Ï°ìÀÚÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Á¤È¤é¥¨¥´¥µ¡¼¥Á¤â¤·¤Ê¤¤¤·¡¢¡Ö¥Ð¥«¡×¤À¤Î¡ÖÄãÇ½¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°¸ý¤Ë¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¡¡¢¤ªÁ°¤è¤ê¤Ï¤¤¤¤¿ÍÀ¸Á÷¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¤Ê¡×¤ÈËèÅÙ»×¤¦¤Î¤À¤«¤é¡£
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¡¢²¿¤ÎÃéÀ¿¿´¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¹ð¤²¸ý¤ò¤¹¤ë¹Ô°Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²¼ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£ÆÃ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤À¤±¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¡¢²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¿Í´Ö¤«¤é¤ÎÌ©¹ð¤Û¤ÉÉÔ²÷¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£À¸»ºÀ¤Î¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
ÃæÀî½ß°ìÏº¡Ê¤Ê¤«¤¬¤ï¡¦¤¸¤å¤ó¤¤¤Á¤í¤¦¡Ë
1973¡Ê¾¼ÏÂ48¡ËÇ¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡¢º´²ì¸©ÅâÄÅ»Ôºß½»¤Î¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸¼Ô¡£ÇîÊóÆ²¤Ç´ë¶È¤ÎPR¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤ê¡¢2001Ç¯¤ËÂà¼Ò¡£»¨»ï¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¡ÖTV¥Ö¥í¥¹¡×ÊÔ½¸¼ÔÅù¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥¦¥§¥Ö¤Ï¥Ð¥«¤È²Ë¿Í¤Î¤â¤Î¡Ù¡Ø¥Í¥Ã¥È¤Î¥Ð¥«¡Ù¡Ø¥¦¥§¥Ö¤Ç¥á¥·¤ò¿©¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ù¡Ø¤è¤¯¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤Ê¡Ù¡£ºÇ¿·´©¤Ï¡Ø²á¾êÈ¿±þ¤Ê¿Í¤¿¤Á¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô