·è»»¥×¥é¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ ¡ÚÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡Û´óÉÕ ¡Ä ¥Þ¥¯¥Óー¥×¥é¡¢³ùÁÒ¿·½ñ¡¢¥¢¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë¡¡(9·î12ÆüÈ¯É½Ê¬)
―·è»»¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿ÌÃÊÁ¡ª ¾å¾ºÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°―
¡¡´ë¶È·è»»¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö³ô²Á¡×¤È¤·¤ÆÉ½¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢·è»»¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ³ô²Á¤¬¤¤¤«¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤«¤òÃµ¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢·è»»È¯É½¤¬¡Ö¥×¥é¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÌÃÊÁ¤Ç¤¢¤ë¡£³ô²Á¤¬·è»»È¯É½Á°Æü¤Î9·î11Æü¤«¤é12Æü¤Î·è»»È¯É½¤ò·Ð¤Æ13Æü9»þ27Ê¬¸½ºß¡¢¿å½à¤òÀÚ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤ò¾å¾ºÎ¨¤ÎÂç¤¤¤½ç¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤·¤¿¡£
¡úNo.2¡¡¥Þ¥¯¥Óー¥×¥é <7095>
¡¡25Ç¯4·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü(5-7·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ15.2¡óÁý¤Î11.3²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤¿¤¬¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î47.2²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï24.1¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢4Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î23.1¡ó¤È¤Û¤ÜÆ±¿å½à¤À¤Ã¤¿¡£
¢£·è»»¥×¥é¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ
¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡¡¡¾å¾ºÎ¨ ¡¡È¯É½Æü¡¡·è»»´ü¡¡·Ð¾ïÊÑ²½Î¨
<6184> ³ùÁÒ¿·½ñ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ +22.39 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡ 14.55
<7095> ¥Þ¥¯¥Óー¥×¥é ¡¡Åì£Ð ¡¡ +11.19 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ 15.21
<1766> Åì·ú¥³ー¥Ý ¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ +11.06 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡ 73.99
<3539> £Ê£Í£È£Ä ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +7.25 ¡¡¡¡9/12¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡7.32
<6535> ¥¢¥¤¥â¥Ð¥¤¥ë ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +6.14 ¡¡¡¡9/12¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 25.18
<2294> ³Á°ÂËÜÅ¹ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +3.77 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-25.91
<6309> ÇÃ¹©¶È ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +1.94 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 34.93
<2198> ¥¢¥¤¥±¥¤¥±¥¤ ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ +0.79 ¡¡¡¡9/12¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 52.51
¢¨¾å¾ºÎ¨¤Ï¡Ö·è»»È¯É½Á°Æü¤Î½ªÃÍ¤ò´ð½à¤È¤·¤¿13Æü9»þ27Ê¬³ô²Á¤ÎÊÑ²½Î¨¡×¡£¾å¾ºÎ¨¡¢·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ï¡Ö¡ó¡×¡£ËÜ·è»»¤Î·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ïº£´üÍ½ÁÛ¡£
¡Ö1Q¡×¤ÏÂè1»ÍÈ¾´ü·è»»¡£¡Ö¾å´ü¡×¤ÏÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£¡Ö3Q¡×¤ÏÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹