ダウンタウン・浜田雅功(61)とTOKIO・城島茂(53)が、あす14日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』(毎週土曜 後1:54 ※関西ローカル)で、大阪ロケを繰り広げる。TOKIOは「LOVE YOU ONLY」でCDデビューしてから、今年で30周年。今回のゲスト・城島は、ドラマやバラエティー番組でも活躍し、株式会社TOKIOの社長も務める。浜田は相方(ゲスト)の顔を見るや「お前か!」とキックを見舞い、城島は「いきなり蹴り来ましたね」とうれしそう。浜田とはなんと10年以上ぶりの再会だという。ロケテーマは「TOKIO 城島社長が Be ambitious!! LOVE YOU OSAKA 接待ツアー」と題し、城島のやりたいことをかなえるために、浜田がもてなす。

城島が「城島社長の威厳を見せつけたい」とやってきたのは、東梅田のゲームセンターで、「どうしても芸能界の大先輩・浜田さんに勝ちたい」と浜ちゃんvs城島社長の3本勝負が実現。クレーンゲームでは、クレーンの免許を持っている城島が絶対に負けないと自信満々だが…。エアホッケーでは、パック(プラスチック製の円盤)が次々と出現し「うそやろ!? なんやこれ!」と2人ともパニック状態。最後の勝負はボール的当てゲームで、ヘトヘトになりながらボールを投げ続ける城島は「全然当たらん」と弱気になる。屈辱の罰ゲームを受けるのは…。