¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤Çã¼ý³Û°ú¤¾å¤²¸¡Æ¤¡¡¥«¥Ê¥À¤Î¥³¥ó¥Ó¥ËÂç¼ê
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤«¤éÇã¼ýÄó°Æ¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤¿¥«¥Ê¥À¤Î¥³¥ó¥Ó¥ËÂç¼ê¤Î¥¢¥ê¥Þ¥ó¥¿¥·¥©¥ó¡¦¥¯¥·¥å¥¿¡¼¥ë¤¬¡¢Çã¼ý¶â³Û¤Î°ú¤¾å¤²¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬12Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆ¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°ÄÌ¿®¤¬´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤ÆÊó¤¸¤¿¡£¥¯¥·¥å¥¿¡¼¥ë¤¬ºÆÄó°Æ¤ÇÇã¼ý¶â³Û¤ò¤É¤ÎÄøÅÙ°ú¤¾å¤²¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¤«¤é»¿Æ±¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¯¥·¥å¥¿¡¼¥ë¤ÎÅö½é¤ÎÄó°Æ¤Ï¡¢È¯¹ÔºÑ¤ß¤ÎÁ´³ô¼°¤ò1³ôÅö¤¿¤ê14.86¥É¥ë¡Ê2Àé±ßÄ¶¡Ë¤ÇÇã¤¤¼è¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢Çã¼ýÁí³Û¤Ï5Ãû5Àé²¯±ß¡Á6Ãû±ßµ¬ÌÏ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¤Ï6Æü¡¢¥¯¥·¥å¥¿¡¼¥ë¤ÎÅö½é¤ÎÇã¼ýÄó°Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö´ë¶È²ÁÃÍ¤òÃø¤·¤¯²á¾®É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£