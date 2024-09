TOKIO・城島茂が、あす14日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』(毎週土曜 後1:54 ※関西ローカル)に登場し、ダウンタウン・浜田雅功と五分五分の立場でロケを繰り広げる。TOKIOは「LOVE YOU ONLY」でCDデビューしてから、今年で30周年。城島は、ドラマやバラエティー番組でも活躍し、株式会社TOKIOの社長も務める。浜田は相方(ゲスト)の顔を見るや「お前か!」とキックを見舞い、城島は「いきなり蹴り来ましたね」とうれしそう。浜田とはなんと10年以上ぶりの再会で「ほんとに楽しみにしていました!」と喜ぶ。城島は「この10年で私、こういうものになりまして…」と分厚い木の名刺をとりだし「会社を立ちあげて社長をしております」と自己紹介。もらった名刺を見て浜田は「これもらったやつめんどくさいで」と苦笑いする。ロケテーマは「TOKIO 城島社長が Be ambitious!! LOVE YOU OSAKA 接待ツアー」と題し、城島のやりたいことをかなえるために、浜田がもてなす。