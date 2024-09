¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ë½é½ÐÅ¸¡ªVitafoods Asia 2024

フューチャーは、機能性成分と栄養補助食品業界のバイヤー向け展示会 Vitafoods Asia 2024(2024年9月18日〜20日、バンコク)に初めて出展します。

Vitafoods Asia 2024

名称 : Vitafoods Asia 2024

会期 : 2024年9月18日〜20日(現地時間)

所在地 : Hall 1-3 QSNCC, Bangkok, Thailand

事前申込: 事前登録が必須

URL : https://www.vitafoodsasia.com/en/home.html

フューチャーは、機能性成分と栄養補助食品業界のバイヤー向け展示会 Vitafoods Asia 2024(2024年9月18日〜20日、バンコク)に初めて出展。

出展の目的

1. 高品質な原料の販売促進

2. OEM事業の国際展開

3. プロモーションコンサルティングの認知拡大

展示内容

- 同社独自ルートで調達する高品質な原料を活用したMADE IN JAPAN製品の開発と提供

- 幅広いOEM製造品目バリエーションのデモンストレーション

- アジア各国の市場を標的とした独自の販売支援体制、ライブコマースの提案

## 来場者への特別オファー

展示会期間中、新規取引先様向けに特別割引や無料サンプルを提供します。

また、同社ブースにてプレゼンテーションを行い、製品開発から販売支援までのトータルサポートについて説明。

【代表取締役 小柳 みゆのコメント】

「今回のVitafoods Asia 2024への出展は、同社にとって重要な転換点となります。

グローバル市場での競争力向上と新規顧客の獲得を通じて、国際的な成長を加速させていきます。

高品質な日本製品の魅力をアジア各国に発信し、新たなビジネスチャンスの創出ならびにサポート体制の拡充を展開していく所存です。

」

株式会社フューチャーは、本展示会を通じて海外市場でのプレゼンスを高めるとともに、ポジションの確立ならびに、グローバルなパートナーシップの構築を目指していきます。

