±àÆâ»º´°½ÏÂæÏÑ¥Ð¥Ê¥Ê¤ò»ÈÍÑ¡ªÇ®Àî¥Ð¥Ê¥Ê¥ï¥Ë±à¡ÖÂæÏÑ¡õ°ËÆ¦¥È¥í¥Ô¥«¥ëMIX LAGER¡×

熱川バナナワニ園「台湾&伊豆トロピカルMIX LAGER」

商品名 :台湾&伊豆トロピカルMIX LAGER

ビアスタイル :Fruit Lager

副原料 :バナナ(品種:仙人蕉/生産者:熱川バナナワニ園)

マンゴー(台湾産)

アルコール度数/IBU:5%/25

販売開始日 :2024年9月20日(金)

価格 :700円(税込)

(※熱川バナナワニ園分園売店、

熱川バナナワニ園公式通販において)

熱川バナナワニ園は、伊豆のクラフトビール醸造所「反射炉ビヤ」と共同企画する、園内産完熟台湾バナナを使用したクラフトビールの最新作を発売!

今回は台北駐日経済文化代表処横浜分処の協力により、台湾で栽培されたアップルマンゴーを輸入しコラボレーションを実現!66回目の開園記念日である2024年9月20日から数量限定で発売。

熱川バナナワニ園公式通販では9月12日より予約販売を開始し、発売日より順次発送します。

今回は、台湾で栽培された完熟マンゴーと、熱川バナナワニ園が1958年の開園から心を込めて栽培している完熟台湾バナナを贅沢に使用。

台湾と伊豆半島の絆と魅力をつなぐ特別な一杯です。

【今回作成したクラフトビールについて】

ビールのスタイルは抜群ののど越しとスッキリとした飲みごたえが特徴のFRUIT LAGERを採用。

また、台湾×熱川バナナワニ園×反射炉ビヤの三者のコラボをイメージしたラベルとなっています。

台湾で栽培されたアップルマンゴーを贅沢に使用し、熱川バナナワニ園が温泉熱を利用して栽培した台湾バナナの仙人焦もピューレにして、発酵終期に加えました。

ラガー酵母によってフルーティーでスッキリとした一杯です。

台湾と日本のフルーツ達がビールの中でMIXされて手を取り合い、より華やかでフルーティーに仕上がった一杯です。

口に含むと、まずバナナの味わいが広がり、そのあとにマンゴーの濃厚な味わいが追いかけてきます。

中盤からラガー酵母によるキレのある飲みごたえが感じられ、フルーツの風味がよりイキイキと感じられます。

華やかでありながらスッキリとした最後の余韻まで楽しめる1杯です。

揚げたてのダージーパイなど、台湾料理との相性も抜群です。

<主な販売先(予定)>

熱川バナナワニ園フルーツパーラー、熱川バナナワニ園分園売店、熱川バナナワニ園公式通販、反射炉ビヤ公式ネットショップ、反射炉物産館たんなん、Hansharo Beer Stand、全国の酒屋、飲食店にも順次出荷開始予定

所在地 : 〒413-0302 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本1253-10

営業時間: 9時〜17時(最終入園16時30分まで)

アクセス: 伊豆急行線 伊豆熱川駅より徒歩1分

TEL : 0557-23-1105

