テレビ朝日系できょう13日放送の『ミュージックステーション』2時間スペシャル(後8:00〜)にJO1、BE:FIRST、あいみょん、中島健人&キタニタツヤによるユニット・GEMNらが出演。B’zの松本孝弘が率いるTMGは、BABYMETALとコラボパフォーマンスする。JO1は、TM NETWORKの名曲「Get Wild」(1987年)をスタジオで生パフォーマンスする。メンバーは「名曲をカバーさせていただけるのはとても光栄です。ありがとうございます!」(川西拓実)、「とても有名な名曲なので、リスペクトの気持ちを込めて精一杯頑張ります」(川尻蓮)と意気込む。

また、10月2日発売の新曲「WHERE DO WE GO」も披露。「大人っぽい落ち着いた振り付けに口笛の振り付けがポイントです!」(與那城奨)、「サビのセクシーなダンスに注目してください」(佐藤景瑚)、「セクシーで大人っぽいJO1のパフォーマンスを見ていただくことができると思います」(鶴房汐恩)と見どころをアピールする。B’zの松本孝弘がギター&プロデュースを担当し、ジャック・ブレイズ(Ba/Vo)、エリック・マーティン(Vo)のオリジナルメンバーで20年ぶりに再始動するTMGはBABYMETALとコラボ。TMG -SPECIAL GUEST- BABYMETALとして、今夜だけの演出で「ETERNAL FLAMES」「DA DA DANCE」「GUITAR HERO」をパフォーマンスする。松本が作曲した『Mステ』のテーマソングを取り入れたラストのアレンジも必見。あいみょんは書き下ろしの新曲「ラッキーカラー」をテレビ初披露。「暗い気持ちになるときがあっても、ポジティブになれるように」との想いを込めたといい、「明るい曲調なので、いつも以上に楽しく歌えたらと思います!」とコメントしている。BE:FIRSTは本人も出演するCMの楽曲「Blissful」を、GEMNは最新シングル「ファタール」を、SPYAIRはストリーミング累計1億回再生突破の「オレンジ」を、優里は「カーテンコール」を披露。Awichは盟友・ゆりやんレトリィバァが主演作『極悪女王』の主題歌「Are You Serious?」を、Saucy Dogは「馬鹿みたい。」をテレビ初披露する。■9月13日放送『Mステ』2時間SP出演アーティスト・楽曲あいみょん「ラッキーカラー」Awich「Are you serious?」Saucy Dog「馬鹿みたい。」JO1「WHERE DO WE GO」「Get Wild」(TM NETWORK曲カバー)GEMN「ファタール」SPYAIR「オレンジ」TMG -SPECIAL GUEST- BABYMETAL「ETERNAL FLAMES」「DA DA DANCE」「GUITAR HERO」BE:FIRST「Blissful」優里「カーテンコール」※50音順