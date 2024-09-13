°¤Éôµð¿Í¡¢4µ¨¤Ö¤ê¤ÎV¤Ø¡ªµ´Ìç¤Î¥Þ¥Ä¥À¤Ç3¥¿¥Æ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡Ö¾¡Éé¼ê¡×¡Ö¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¹×¸¥¡×
°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¾¡Éé´ª¤â¸÷¤ë3Ï¢Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext
¡¡µð¿Í¤Ï12Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤ò5¡Ý0¤È²÷¾¡¡£¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ÎÅ·²¦»³¤È¤¤¤ï¤ì¤¿Âç»ö¤Ê¼ó°Ì¹¶ËÉ3Ï¢Àï¤ò¸«»ö3¥¿¥Æ¤Ç¾þ¤ê¡¢¹Åç¤Ë¤Ï4¥²¡¼¥àº¹¡¢ºÇÃ»¤Ç¤¢¤¹13Æü¤Ë¤âÍ¥¾¡¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö12¡×¤¬ÅÀÅô¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤ì¤¾¼ç¼´¤Î»Å»ö¡ªºäËÜ¤¬ÃæÆü¡¦Ìø¤«¤éÃÍÀé¶â¤ÎµÕÅ¾3¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó
¡¡3Ï¢ÀïÁ°¤Þ¤Çº£µ¨¤ï¤º¤«1¾¡¤Èµ´Ìç¤È¤µ¤ì¤¿Å¨ÃÏ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Çµð¿Í¥Ê¥¤¥ó¤¬ÌöÆ°¤·¤¿¡£
¡¡3²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎÀõÌîæÆ¸ã¤¬º¸ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£Â³¤¯ÌçÏÆÀ¿¤ÎÅêÁ°¥Ð¥ó¥È¤¬ÀäÌ¯¤Ê·Á¤ÇÅ¾¤¬¤ê¡¢¾²ÅÄ´²¼ù¤Î°ìÎÝ°Á÷µå¤òÍ¶¤Ã¤Æ1ÅÀ¤òÀèÀ©¡£¤µ¤é¤ËºäËÜÍ¦¿Í¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¤ÎÅ¬»þÂÇ¤È¤¿¤¿¤ß¤«¤±¡¢¤³¤Î²ó¡¢°ìµ¤¤Ë3ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç»ö¤Ê»î¹ç¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿ÀèÈ¯¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬¤â6²ó5°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¤·¤Ã¤«¤ê»î¹ç¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï8²ó¤Î·ÑÅê¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Í¶¿¹ßÈÄ¸å¡¢7²ó¤Ï¥±¥é¡¼¡¢8²ó¤Ï¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¤È¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¤Ç¤Ä¤Ê¤°Ãæ¡¢8²óÆó»à°ìÎÝ¤«¤é¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¤Ï»Íµå¤ò½Ð¤·¡¢Æó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£¤³¤³¤Ç·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ïµð¿ÍÀï¤ËÁêÀ¤Î¤¤¤¤ËöÊñ¾ºÂç¡¢·ù¤Ê¥à¡¼¥É¤¬Éº¤¦¤È°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ï¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡¢¼é¸î¿À¡¦ÂçÀª¤òÅêÆþ¡£º£µ¨½é¤Î²ó¤Þ¤¿¤®¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ËöÊñ¤òÅê¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢9²ó¤â3¿Í¤ÇÍÞ¤¨¡¢¤·¤Ã¤«¤ê²Ð¾Ã¤·Ìò¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤ÏÁê¼ê¼é¸î¿À¤¬2ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤¿9²ó¤Î¾ìÌÌ¤ÇÀèÆ¬¤«¤éÏ¢Â³»Íµå¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÂçÎÌ¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤¿¡£
¡¡ÉÔÍÑ°Õ¤Ê»Íµå¤¬Ì¿¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤Þ¤¶¤Þ¤¶¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦¾ìÌÌ¤ÇÀäÂÐ¼é¸î¿À¤Î¥«¡¼¥É¤òÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¾¡Éé¼ê¤Ë½Ð¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Âç»ö¤Ê3Ï¢Àï¤Ç¤Ï¼ã¼ê¤Î³èÌö¤â¸÷¤Ã¤¿¡£¤³¤³ºÇ¶á¤ÏÉÔ¿¶¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿2Ç¯ÌÜ³°Ìî¼ê¤ÎÀõÌî¡¢¤Þ¤¿ÌçÏÆ¤â2ÀïÌÜ¤Î9²ó¤ÎÂçµÕÅ¾·à¡¢3ÀïÌÜ¤Î3²ó¤Î¹¶·â¤ÇÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎºäËÜ¤â3ÀïÏ¢Â³¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤Èµ¤¤òÅÇ¤¡¢¼ã¼ê¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÎÏ¤ò·ë½¸¤·¡¢Âç¤¤Ê¾¡Íø¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤¬ÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¾¡Íø¤Î¥»¥×¥Æ¥ó¥Ð¡¼¤Ø¡¢4µ¨¤Ö¤ê¤ÎV¤Ë¸þ¤±¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]