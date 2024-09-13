»Ë¾å½é Ì±´Ö¿Í¤Î¾¦ÍÑ±§ÃèÍ·±Ë¤ËÀ®¸ù
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î±§Ãè´ë¶È¡¦¥¹¥Ú¡¼¥¹X¤Î±§ÃèÁ¥¡Ö¥¯¥ë¡¼¥É¥é¥´¥ó¡×¤Ç»Ë¾å½é¤á¤ÆÌ±´Ö¿Í¤Ë¤è¤ë±§Ãè¶õ´Ö¤Ç¤ÎÁ¥³°³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂÇ¤Á¾å¤²À®¸ù¤Î½Ö´Ö¡ÊÁ¥Æâ¤ÎÍÍ»Ò¤â¡Ë
¡¡10Æü¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹X¤Î±§ÃèÁ¥¡Ö¥¯¥ë¡¼¥É¥é¥´¥ó¡×¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼Â¶È²È¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¡¦¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¥Þ¥ó»á¤éÌ±´Ö¤Î±§ÃèÈô¹Ô»Î2¿Í¤¬»Ë¾å½é¤á¤Æ¡¢Ì±´Ö¿Í¤Ë¤è¤ëÁ¥³°³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢2¿Í¤Ï¥¹¥Ú¡¼¥¹X¤¬¿·¤¿¤Ë³«È¯¤·¤¿±§ÃèÉþ¤òÃå¤Æ¹âÅÙ700¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Ç±§ÃèÁ¥¤Î³°¤Ë½Ð¤Æ±§ÃèÁ¥¤Ë¾ï¤Ë¼ê¤äÂ¤ò¤Õ¤ì¤Ä¤Ä2»þ´Ö¤Û¤É³èÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¼Â¸³¤Ï¡¢¾Íè¤Î¾¦¶ÈÅª¤ÊÁ¥³°³èÆ°¤Ë¸þ¤±¤¿Âç¤¤Ê°ìÊâ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë