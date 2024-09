【モデルプレス=2024/09/13】【ネタバレあり】Prime Videoにて独占配信中の恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』の最新作『ラブ トランジット』シーズン2の第7話と第8話(最終回)が9月5日(木)20時より配信され完結した。モデルプレスでは参加する元カップル男女10人それぞれにインタビューを実施。参加理由や元恋人とお別れした理由からホカンスを経て元恋人への心境の変化と最終告白の決断の理由まで赤裸々に語ってもらった。10人目はサッカーコーチのたかあき(25)。<Vol.10>

※以下、『ラブ トランジット』シーズン2の全話ネタバレを含む。Amazon Original『ラブ トランジット』とは、CJ ENM系列の韓国コンテンツ配信サービスTVINGのオリジナルシリーズである人気恋愛リアリティ番組『환승연애(乗り換え恋愛)』のフォーマットを元に、日本で製作された番組。参加者は、交際期間や別れた時期、破局理由もそれぞれ異なる5組の元恋人(X)たち。Xたちが再会し、約1ヶ月のホカンス(ホテルでの共同生活/※ホカンスとは「ホテル」と「バカンス」の造語で、ホテルに滞在することをメインとした休暇の過ごし方)を通して、過去の恋と新たな出会いの間で揺れ動く姿に迫る。たかあきのX(元恋人)は、第2話にてショップ店員のエリカ(30)だと明らかに。交際期間1年3ヶ月、別れたのは(番組撮影の)1年前でエリカからホカンスに誘われた。エリカの浮気が破局の発端となったというたかあきは復縁の意志が薄かったが、未練を滲ませたエリカと衝突しながらも向き合うホカンスに。一方でヨガインストラクターのミヅキ(26)に惹かれ、不器用ながらもアプローチ。ミヅキのXである経営者のスンギ(25)と三角関係となり、最終告白ではエリカに送り出されミヅキに告白。ミヅキは復縁か新しい恋か最後まで迷った末に2人とも選ばないという結論を下した。― 現在のお仕事や活動について簡単に自己紹介をお願いします。たかあき:ホカンス前はサッカーのコーチと飲食の両方をやっていたんですけど、現在は飲食をメインでやっています。東京都社会人サッカーリーグ1部(Intetel Biloba Tokyo)にも所属しています。― Xとの過去の交際の馴れ初めについて教えて下さい。たかあき:職場恋愛でした。そのときは僕が上司という立場だったのであまり年の差も意識していなかったです。― 最初はどちらからアプローチされたんですか?たかあき:僕からなんですかね(笑)。思い出デートで行った外苑前が初デートでした。一緒に働いているときに「走りたいですよね」という話になって「じゃあ出勤前に走ります?」と誘いました。― 改めてXとお別れした理由を教えて下さい。たかあき:浮気という理由だけを聞いたらXだけが悪い感じに見えますが、そこまでに至った理由としては絶対に僕に理由があると思っています。相手が年上でも思ったことは伝えなきゃ分からないのに、ちゃんと感情も表に出さず、「分かっているでしょ?言わなくても分かるでしょ?」という感じだったので、僕への不満が蓄積されたんだと思います。長く一緒にいたら愛情表現が減っていく人もいるのかと思うんですけど、Xの場合はそうじゃなくて愛情表現が豊かな人で、僕が愛情表現をできていなかったなと思います。― 今回Xに誘われたときの心境と、参加理由を教えて下さい。たかあき:恋愛リアリティ番組は観たことがなかったので面白そうだなと思って参加しました。あまり深く考えずに参加したなと今になって思います。― 番組のテーマを聞いてXに復縁の意志があるのでは、と思いませんでしたか?たかあき:別れてからも普通に仲が良かったし、Xの恋愛事情を聞いたりすることも多かったので、正直分からなくて。Xの、復縁か新しい恋への期待度はフィフティフィフティではなく新しい恋の方が比率が高いのかなと思っていました。― たかあきさんは100%で新しい恋の気持ちで参加しましたか?たかあき:Xとの恋愛は僕の人生の中で一番濃いもので、それを超える恋が別れてからはなく、恋愛できる気も正直、あまりしてなかったです。でも復縁をしたいとも思っていなかったので、どちらかというと新しい恋かな?という感じでした。― ホカンスを経て、Xに対しての心境や印象の変化はありましたか?たかあき:やっぱり可愛いなと、そこは変わらず思いました(笑)。顔も可愛いし、ノリも良いし、天真爛漫だし、参加する前からモテるだろうなとは思っていました。改めて自分の気持ちを素直に言ってくれたことは嬉しかったです。今振り返ると、仮にもっと僕が大人になって、ホカンスを通じて見つけた改善点を克服できていたとしたら、もしかしたらうまくいっていたのかもしれないな、と思ったりもします。― それは2人でデートをしたときに思いましたか?たかあき:僕は基本的にミヅキにアプローチしていたのでミヅキのデートから学びました。ミヅキがストレートに言ってくれる人だったので「やっぱり口に出して言わなきゃダメなんだな」と改めて感じました。― 終盤、Xは未練を見せていましたが、たかあきさんから見てXがホカンスを経て変わった部分はありましたか?たかあき:X自身の中で「あ、多分たかあきは私とは復縁してくれないな」と最初から答えを出していると感じ取ったので、僕を困らせすぎない程度で自分の感情も出しつつ上手い伝え方をしてくれて、そういうところが流石だなと。僕が言うのは違うかもしれないんですけど思いました。― 全然たかあきさんが振り向いてくれる感じはなかったように見えましたが、Xがどういう風に伝えていたら復縁の可能性があったと思いますか?たかあき:復縁したいという気持ちをもっと表現してくれていたら、もしかしたら変わったかもしれないですが、Xの参加の目的は復縁ではないのは最初から分かっていました。― ではミヅキさんに惹かれた部分を教えて下さい。たかあき:ルックスも可愛くて、一番ギャップがあったところです。ホカンスのメンバーと初めて顔を合わせるときにズラッとメンバーが並んでいて、そのときはミステリアスな雰囲気に惹かれて、デートをしていると結構喋る人なんだなと思ってそこのギャップにやられちゃいました。― ミヅキさんもXから復縁を求められていてライバル関係になりましたが、選んで貰うためにどんな努力をしましたか?たかあき:どうやってアピールして良いか分からなくて難しかったです。僕はスンギと比べて料理ができるわけじゃないし、正直サッカーしかやってこなかったし、でもホカンスでサッカーをする場面なんてないし。ホカンスでスンギは料理を振る舞ってくれたり、セカイも皆のことを楽しませたりしていたので、僕にも分かりやすい武器があったら良いと思ったんですけど、表現が苦手な性格でもあるので。― 最終告白ではどのくらい選ばれる可能性があると思っていましたか?たかあき:スンギは本当に優しいしかっこいいし、僕がミヅキの立場だとしてもスンギを選びますよ(笑)。でも最後は期待を込めて6:4で選んでくれるかなと思っていました。告白のときは、僕に気を遣って先にバスが発車したのかなと思っていて、どちらのバスにも乗らなかったことが分からなかったので「負けた」と思ったんです。最後はどちらも選ばなかったと聞いたときは「えー!」という感じで本当にびっくりしました。― どちらも選ばない決断をしたミヅキさんに対してはどう思いましたか?たかあき:「やっぱりミヅキだな〜、最後まで困らせるんだな〜」とは思いましたね(笑)。曖昧な感情で判断しないということは、できそうでできないことだし、僕だったら「まあいっか」と思っちゃうと思うんですけど、曖昧なままで終わらせないところがかっこいいなと思いました。― ではホカンスに参加して、一番成長した部分や学んだことを教えて下さい。たかあき:ホカンスを通じて、初対面の人たちと共同生活をする中で、自分はこういう役割で良いんだと実感できました。女性に対してはもっとストレートに、表に感情をちゃんと出して、自分の想いは分かっているだろうと思わずに、言葉で伝えることの大切さを学びました。― ありがとうございました。(modelpress編集部)エリカ: 30歳(93年) ショップ店員ゆきこ:30歳(93年) 歯科衛生士もも:28歳(95年) 料理研究家ミヅキ:26歳 (97年) ヨガインストラクターゆづき:25歳(98年)モデルマサヤ:32歳(91年) 美容師まさと:31歳(92年) 会社員たかあき:25歳(98年) サッカーコーチセカイ:27歳(96年) パーソナルトレーナースンギ:25歳(98年)経営者たかあき&エリカ:交際期間1年3ヶ月、別れて1年(第2話で発表)マサヤ&もも:交際期間1年1ヶ月、別れて10ヶ月(第3話で発表)まさと&ゆきこ:交際期間4年、別れて4年(第4話で発表)スンギ&ミヅキ:交際期間1年2ヶ月、別れて1年3ヶ月(第4話で発表)セカイ&ゆづき:交際期間4ヶ月、別れて3年3ヶ月(第6話で発表)作品ページ:https://www.amazon.co.jp/dp/B0D56TVFF1配信開始日:2024年8月22日(木) 20時より独占配信中※配信内容・スケジュールは予告なく変更になる場合ありスタジオMC:川島明(麒麟)、指原莉乃、長谷川忍(シソンヌ)主題歌:eill 「happy ever after」(ポニーキャニオン)話数:全8話8月22日(木)20時 第1話−第4話8月29日(木)20時 第5話−第6話9月 5日(木)20時 第7話−第8話コピーライト:(C)2024 Amazon Content Services LLC or its Affiliates.【Not Sponsored 記事】