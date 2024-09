ÆüËÜÂåÉ½¡¢WÇÕÍ½ÁªÆÍÇË¤Î³ÎÎ¨¤Ï¡Ö99.4¡ó¡×¤È¥Ç¡¼¥¿Ê¬ÀÏ¡ÄÃæ¹ñÂåÉ½¤Ï¡Ö0.3%¡×¤ËµÞÄã²¼

サッカーのデータを分析している『We Global Football』は、2試合を終えたワールドカップ2026・アジア最終予選の結果予想を行った。

その結果は以下のとおりとなっている。

AFC World Cup Qualifying Update (10 September). Through 2 matchdays, Iran 🇮🇷, Korea Republic 🇰🇷, and Japan 🇯🇵 are looking great.



Groups B and C seem like they're going to be a lot of fun for the 2nd spot. pic.twitter.com/3NE2y5DrbS