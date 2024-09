²á·ã¥À¥ó¥¹¤¬¡È¸øÁ³¤ï¤¤¤»¤Äºá¡É¤Ç¹ðÈ¯¤µ¤ì¤¿²Î¼ê¥Õ¥¡¥µ¡¢¥°¥é¥Þ¥é¥¹ÂÎ·¿¤¢¤é¤ï¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥Õ¥©¥È¸ø³«¡ÚPHOTO¡Û

ファサが多彩なコンテンツで新アルバムの期待感を高めている。

【画像】公然わいせつ罪で告発されたファサのダンス

ファサは9月11日、P NATION公式SNSに2ndミニアルバム『O』トラックリストを公開した。

アルバムにはタイトル曲『NA』をはじめ『Road』『HWASA』『EGO』『OK NEXT』『just want to have some fun』『O』の7曲が収録される。

タイトル曲にはヒット曲メーカーのユ・ゴンヒョンをはじめ、PENOMECO、PSY、アン・シネなどが参加した。他にも有数の作家陣が収録曲に参加し、完成度を高めた。

今回のアルバムでファサは『Road』の作曲と『just want to have some fun』の作詞、『OK NEXT』『O』に作詞・作曲ともに名前を載せ、自分だけの音楽を披露する予定だ。

コンセプトフォトの中のファサは、サングラスをかけて街を散策する様子や、ハイヒールを脱ぎエスプレッソを飲む姿から自由奔放な雰囲気を醸し出した。

さらに、背中を大胆に披露したドレスで魅惑的な姿を見せたかと思えば、相反するHIPスタイルの衣装まで完璧に着こなし、限界のない魅力を誇った。

(写真=P NATION)

なお、ファサの2ndミニアルバム『O』は来る9月19日18時に公開される。

◇ファサ プロフィール

1995年7月23日生まれ。2014年、4人組ガールズグループMAMAMOOの最年少メンバーとしてデビュー。グループではボーカルとラップを担当。『Piano Man』『Um Oh Ah Yeh』『Decalcomanie』『Yes I am』『Dingga』『AYA』など、数多くのヒット曲で高い影響力を見せつけた。2019年には『TWIT』でソロデビュー。ステージで見せる個性的で、洗練されたパフォーマンスが話題になることが多い。