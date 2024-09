つぎの「日銀会合」でまた波乱か…！「植田総裁vs.内田副総裁」バトル勃発で、いま注目が集まっている「植田発言」

日銀 正副総裁のバトルは尾を引くのか…

9月19・20日に日銀の金融政策決定会合が開催される。この会合の最大の注目点は、植田和男総裁の記者会見となるだろう。

ややもすれば、この会見でまた一波乱ということもあるかもしれない。今回は、その理由を説明していこう。

前編『まさか日銀で「植田総裁vs.内田副総裁」バトル勃発か…つぎの日銀会合は「円高急進」を覚悟せよ!正副総裁「意見の違い」で鮮明になった「ふたりの溝」』では、前回の決定会合後の株価の大暴落とその後の乱高下について、植田総裁と内田眞一副総裁の「利上げ」についての考えにズレがあることを解説した。

株価の暴落を受けた内田副総裁が、金融資本市場が不安定な状況で、「利上げをすることはありません」と発言したのに対して、植田総裁は株価の暴落は日銀の利上げのせいではないとして、今後も利上げする姿勢を変えなかった。

では、日銀はこの9月会合でさらなる利上げを行うだろうか。筆者の考えは「ノー」である。

その理由は、日銀には利上げを行うにあたって見極めるべき3つの要素があるからだ。ひとつはアメリカ金融当局の動き、つぎに為替動向、そして米大統領選だ。

FOMCは大胆な利下げをするかもしれない

今回は日銀の決定会合前の9月17・18日にアメリカのFRB(連邦準備制度理事会)が、FOMC(公開市場委員会)を開催し金融政策を決定する。

前回の日銀の決定会合とFOMCは同日に行われ、日米の時差から日銀会合はFOMCの前に利上げの結論を出した。FOMCの結果を軽視したことが、急激な円高と株価の暴落を招いたわけだが、今回はFOMCが先に行われるので前回のような混乱の要素はない。

米パウエルFRB議長は8月23日、アメリカのカンザスシティ連銀が主催する年次経済シンポジウム「ジャクソンホール会合」の講演で「金融政策を調整する時が来た(The time has come for policy to adjust)」と述べ、9月FOMCでの利下げに踏み切る姿勢を明確に表した。

この時、利下げ幅や今後の利下げペースについては、「経済指標次第」としたものの、「労働市場のこれ以上の冷え込みや減速を望まない」とし「力強い労働市場を支えるためにできることは全てやる」と発言したことから、市場はアメリカの雇用情勢に注目した。

その雇用情勢がマーケットの予想を下回っていたことから、市場ではアメリカの9月の利下げ幅が当初予想の0.25%から0.5%になるのではないか、あるいは0.25%の利下げを年内に2回から、3回になるのではないかと利下げ予想を拡大している。

したがって、日銀はFOMCの結果を受けた為替相場の動向を慎重に見極めなければ、次の利上げに打って出ることはできないだろう。

9月19・20日にそれを判断するには時期尚早だ。

気になるアメリカ大統領選の行方

その為替相場は9月6日には一時、1ドル=142円を割り込み、141.77円まで円高が進行した。これは、9月のFOMCでの利下げを織り込んだと見ることもできるが、実際のFOMCの結果とその後の為替相場の動向を見なければ、軽々に日銀が利上げを判断することはできない。

もしFOMCが年3回の利下げを打ち出し日銀が利上げを実施するようであれば、為替レートは年内にも1ドル=130円割れの水準まで急激な円高が進行する可能性がある。急激な為替変動は、日本経済にも株価にもダメージを与えるだろう。

さらにアメリカでは11月5日に大統領選挙が行われる。大統領選挙の結果と新大統領が打ち出す政策は市場に大きな影響を与えるため、日銀にとっては、大統領選挙の結果を見極めることも今後の利上げを判断するうえで重要な要素となるだろう。

これらの3点を踏まえると、筆者は日銀の次の利上げ時期は早くて12月になると予想している。

最大の注目点は植田総裁会見だ!

しかし、波乱要因はやはり日銀総裁と副総裁の説明の食い違いだ。

よって、9月決定会合での最大の注目点は植田総裁が国会答弁で明確にしなかった内田副総裁との発言の食い違いについて、記者からの質問にどのように答えるか、ということになる。

植田総裁の答弁は、現在の日銀の利上げに対する姿勢を明確に示すものとなるからだ。その一言で、為替が大きく円高に振れることがないか、いま筆者は身構えている。

