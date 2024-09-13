¸µ¥í¥·¥¢ÂåÉ½FW¥¸¥å¡¼¥Ð¡¢¥í¥·¥¢1Éô½é¾º³Ê¤Î¿·¶½¥¯¥é¥Ö¤Ë²ÃÆþ
¥í¥·¥¢1Éô¤Î¥¢¥¯¥í¥ó¡¦¥È¥ê¥ä¥Ã¥Á¤Ï12Æü¡¢¸µ¥í¥·¥¢ÂåÉ½FW¥¢¥ë¥Á¥ç¥à¡¦¥¸¥å¡¼¥Ð(36)¤Èº£µ¨½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢ÂåÉ½¤È¤·¤Æ50»î¹ç30¥´¡¼¥ë¡¢¥í¥·¥¢¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°ÄÌ»»422»î¹ç160¥´¡¼¥ë¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¥¸¥å¡¼¥Ð¡£
ºòµ¨¤Þ¤Ç¤Ï¥í¥³¥â¥Æ¥£¥Õ¡¦¥â¥¹¥¯¥ï¤ËºßÀÒ¤·¡¢¥ê¡¼¥°Àï21»î¹ç4¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢·ÀÌóËþÎ»¤Ë¤è¤êÂàÃÄ¤·¡¢¿·Å·ÃÏ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¢¥¯¥í¥ó¡¦¥È¥ê¥ä¥Ã¥Á¤Ï2018Ç¯ÁÏÀß¤Î¿·¶½¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢ºòµ¨2Éô¤Ç¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë²ó¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î1Éô¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥í¥·¥¢ÂåÉ½¤È¤·¤Æ50»î¹ç30¥´¡¼¥ë¡¢¥í¥·¥¢¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°ÄÌ»»422»î¹ç160¥´¡¼¥ë¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î¥¸¥å¡¼¥Ð¡£
ºòµ¨¤Þ¤Ç¤Ï¥í¥³¥â¥Æ¥£¥Õ¡¦¥â¥¹¥¯¥ï¤ËºßÀÒ¤·¡¢¥ê¡¼¥°Àï21»î¹ç4¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢·ÀÌóËþÎ»¤Ë¤è¤êÂàÃÄ¤·¡¢¿·Å·ÃÏ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¢¥¯¥í¥ó¡¦¥È¥ê¥ä¥Ã¥Á¤Ï2018Ç¯ÁÏÀß¤Î¿·¶½¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢ºòµ¨2Éô¤Ç¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë²ó¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î1Éô¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£