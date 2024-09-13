Apple¡¢OPPO¤ÎÀ½ÉÊ¤â¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡¡2024Ç¯8·î¤ËÇä¤ì¤¿iPad¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¥±¡¼¥¹TOP10¡¡2024/9/13
¡¡¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×2024Ç¯8·î¤Î·î¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢iPad¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¥±¡¼¥¹¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1°Ì¡¡iPad(Âè9 / 8 / 7À¤Âå)[FLIP SHELL] ÇØÌÌ¥¯¥ê¥¢ ¥Õ¥ê¥Ã¥×¥·¥§¥ë¥±¡¼¥¹ ¥é¥¤¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯
TR-IPD2110-FS-SMBK¡Ê¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£¡Ë
2°Ì¡¡iPad(Âè10À¤Âå)[FLIP SHELL] ÇØÌÌ¥¯¥ê¥¢ ¥Õ¥ê¥Ã¥×¥·¥§¥ë¥±¡¼¥¹ ¥é¥¤¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯
TR-IPD2210-FS-SMBK¡Ê¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£¡Ë
3°Ì¡¡iPad(Âè10À¤Âå)ÍÑMagic Keyboard Folio - ÆüËÜ¸ì
MQDP3J/A¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
4°Ì¡¡iPad 2018 9.7¥¤¥ó¥Á/¥Õ¥é¥Ã¥×¥«¥Ð¡¼/ÇØÌÌ¥¯¥ê¥¢/¥½¥Õ¥È¥ì¥¶¡¼¥Õ¥é¥Ã¥×/2¥¢¥ó¥°¥ë ¥Ö¥é¥Ã¥¯
TB-A18RWVBK¡Ê¥¨¥ì¥³¥à¡Ë
5°Ì¡¡iPad 10.2¥¤¥ó¥Á 2019Ç¯¥â¥Ç¥ëÍÑ¥Õ¥é¥Ã¥×¥±¡¼¥¹¥Õ¥ê¡¼¥¢¥ó¥°¥ë ¥Ö¥é¥Ã¥¯
TB-A19RWVFUBK¡Ê¥¨¥ì¥³¥à¡Ë
6°Ì¡¡10.2¥¤¥ó¥ÁiPad(2019)¥Õ¥é¥Ã¥×¥±¡¼¥¹ ¥Ö¥é¥Ã¥¯
TB-A19RWVBK¡Ê¥¨¥ì¥³¥à¡Ë
7°Ì¡¡11¥¤¥ó¥ÁiPad Pro(Âè2À¤Âå)ÍÑMagic Keyboard - ÆüËÜ¸ì(JIS)
MXQT2J/A¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
8°Ì¡¡iPad Air 11¥¤¥ó¥Á(M2/2024)/ iPad Air(Âè5 / 4À¤Âå)ÍÑ [FLIP SHELL] ÇØÌÌ¥¯¥ê¥¢ ¥Õ¥ê¥Ã¥×¥·¥§¥ë¥±¡¼¥¹(¥é¥¤¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯)
TRV-IPD24AS-FS-SMBK¡Ê¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£¡Ë
9°Ì¡¡OPPO Pad AirÍÑ ¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¥Ð¡¼ ¥°¥ì¡¼
RPC3026¡ÊOPPO¡Ë
10°Ì¡¡iPad(Âè9 / 8 / 7À¤Âå)[FLIP SHELL] ÇØÌÌ¥¯¥ê¥¢ ¥Õ¥ê¥Ã¥×¥·¥§¥ë¥±¡¼¥¹ ¥á¥é¥ó¥¸¥°¥ì¡¼
TR-IPD2110-FS-MGGY¡Ê¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£¡Ë
¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡¡iPad(Âè9 / 8 / 7À¤Âå)[FLIP SHELL] ÇØÌÌ¥¯¥ê¥¢ ¥Õ¥ê¥Ã¥×¥·¥§¥ë¥±¡¼¥¹ ¥é¥¤¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯
TR-IPD2110-FS-SMBK¡Ê¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£¡Ë
2°Ì¡¡iPad(Âè10À¤Âå)[FLIP SHELL] ÇØÌÌ¥¯¥ê¥¢ ¥Õ¥ê¥Ã¥×¥·¥§¥ë¥±¡¼¥¹ ¥é¥¤¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯
3°Ì¡¡iPad(Âè10À¤Âå)ÍÑMagic Keyboard Folio - ÆüËÜ¸ì
MQDP3J/A¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
4°Ì¡¡iPad 2018 9.7¥¤¥ó¥Á/¥Õ¥é¥Ã¥×¥«¥Ð¡¼/ÇØÌÌ¥¯¥ê¥¢/¥½¥Õ¥È¥ì¥¶¡¼¥Õ¥é¥Ã¥×/2¥¢¥ó¥°¥ë ¥Ö¥é¥Ã¥¯
TB-A18RWVBK¡Ê¥¨¥ì¥³¥à¡Ë
5°Ì¡¡iPad 10.2¥¤¥ó¥Á 2019Ç¯¥â¥Ç¥ëÍÑ¥Õ¥é¥Ã¥×¥±¡¼¥¹¥Õ¥ê¡¼¥¢¥ó¥°¥ë ¥Ö¥é¥Ã¥¯
TB-A19RWVFUBK¡Ê¥¨¥ì¥³¥à¡Ë
6°Ì¡¡10.2¥¤¥ó¥ÁiPad(2019)¥Õ¥é¥Ã¥×¥±¡¼¥¹ ¥Ö¥é¥Ã¥¯
TB-A19RWVBK¡Ê¥¨¥ì¥³¥à¡Ë
7°Ì¡¡11¥¤¥ó¥ÁiPad Pro(Âè2À¤Âå)ÍÑMagic Keyboard - ÆüËÜ¸ì(JIS)
MXQT2J/A¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
8°Ì¡¡iPad Air 11¥¤¥ó¥Á(M2/2024)/ iPad Air(Âè5 / 4À¤Âå)ÍÑ [FLIP SHELL] ÇØÌÌ¥¯¥ê¥¢ ¥Õ¥ê¥Ã¥×¥·¥§¥ë¥±¡¼¥¹(¥é¥¤¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯)
TRV-IPD24AS-FS-SMBK¡Ê¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£¡Ë
9°Ì¡¡OPPO Pad AirÍÑ ¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¥Ð¡¼ ¥°¥ì¡¼
RPC3026¡ÊOPPO¡Ë
10°Ì¡¡iPad(Âè9 / 8 / 7À¤Âå)[FLIP SHELL] ÇØÌÌ¥¯¥ê¥¢ ¥Õ¥ê¥Ã¥×¥·¥§¥ë¥±¡¼¥¹ ¥á¥é¥ó¥¸¥°¥ì¡¼
TR-IPD2110-FS-MGGY¡Ê¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£¡Ë
¡ö¡ÖBCN¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼çÍ×²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²ÈÅÅ¤Ê¤É¤Î¼ÂÇä¥Ç¡¼¥¿¤òËèÆü¼ý½¸¡¦½¸·×¤·¤Æ¤¤¤ëPOS¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅ¹Æ¬»Ô¾ì¤ÎÌó4³ä¡Ê¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£